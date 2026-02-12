アンダーセン・コンサルティング、ケズバーを追加し北米での基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、カナダを拠点とするケズバーを提携ファームに追加し、ビジネストランスメーションおよびサイバーセキュリティの提供を強化します。

1996年に設立されたケズバーは、マネージドITサービス、インフラサポート、サイバーセキュリティ、クラウドサービス、カスタムソフトウェア開発、ビジネスインテリジェンスおよびAIサービス、ビジネスプロセス自動化など、包括的なITソリューションの提供を専門としています。同社は、生産性の向上、テクノロジー環境のモダナイズ、データ駆動型ソリューションの活用を通じて組織が戦略目標を達成できるように支援しています。

ケズバーのCEOであるアラン・ケズバーは、「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の包括的なソフトウェアおよびITサービスを、より広範なコンサルティングの枠組みで提供できるようになります。当社のテクニカルな専門知識とアンダーセン・コンサルティングの包括的なコンサルティング能力を統合することで、クライアントに対し、業務改善を促進して持続的な成長を支えるソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「ケズバーの深い技術的専門知識は、アンダーセン・コンサルティングの能力を完璧に補完します。このコラボレーションを通じて、世界中のクライアントの戦略と業務のニーズに対応する、包括的でエンドツーエンドのサービス群を提供できるようになります」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

