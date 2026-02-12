-

アンダーセン・コンサルティング、ケズバーを追加し北米での基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、カナダを拠点とするケズバーを提携ファームに追加し、ビジネストランスメーションおよびサイバーセキュリティの提供を強化します。

1996年に設立されたケズバーは、マネージドITサービス、インフラサポート、サイバーセキュリティ、クラウドサービス、カスタムソフトウェア開発、ビジネスインテリジェンスおよびAIサービス、ビジネスプロセス自動化など、包括的なITソリューションの提供を専門としています。同社は、生産性の向上、テクノロジー環境のモダナイズ、データ駆動型ソリューションの活用を通じて組織が戦略目標を達成できるように支援しています。

ケズバーのCEOであるアラン・ケズバーは、「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の包括的なソフトウェアおよびITサービスを、より広範なコンサルティングの枠組みで提供できるようになります。当社のテクニカルな専門知識とアンダーセン・コンサルティングの包括的なコンサルティング能力を統合することで、クライアントに対し、業務改善を促進して持続的な成長を支えるソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「ケズバーの深い技術的専門知識は、アンダーセン・コンサルティングの能力を完璧に補完します。このコラボレーションを通じて、世界中のクライアントの戦略と業務のニーズに対応する、包括的でエンドツーエンドのサービス群を提供できるようになります」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、ライトハウス・コンサルタンツと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、法務会計および財務調査を専門とするロンドン拠点のコンサルティング会社であるライトハウス・コンサルタンツと協業契約を締結しました。 ライトハウス・コンサルタンツは、マネージング・ディレクターのキングスリー・バイ氏によって設立され、不正・金融犯罪の調査、贈収賄および汚職に関する調査、訴訟および保険金請求の分析、財務分析、リスク評価、内部監査およびコンプライアンス・レビュー、ならびにサステナビリティ監査などのサービスを提供しています。同社には、経験豊富な公認管理会計士で構成されるチームが在籍しており、法律事務所、富裕層個人、企業、慈善団体と連携しながら、複雑な紛争の解決、リスクの軽減、財務および業務プロセスにおける透明性の向上を支援しています。 キングスリー・バイ氏は次のように述べています。「当社の法務会計および調査の専門知識をアンダーセンのグローバル・プラットフォームと統合することで、リスク予防から複雑な紛争解決に至るまで、顧客のニーズに対応する、より包括的なサービス群を提供...

アンダーセン・コンサルティング、アルファ・グループと提携契約を締結

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、サイバーセキュリティ分野のサービス提供を強化するため、提携先であるアルファ・グループと協業を開始した。アルファ・グループは、組織の業務保護と最適化を支援する分野で30年近い実績を持つ主要テクノロジー企業である。 アルファ・グループは1996年に設立され、本社をローマに置く。サイバーセキュリティ、不正検知・防止、インシデント対応、脆弱性管理における先進的なソリューションに加え、厳選されたビジネスプロセス管理サービスを提供している。同社の独自技術「N.O.V.A.」は、アルファ・グループの革新技術をサードパーティシステムと統合するエンドツーエンドのマネージドサービスであり、デジタルインフラの保護、リスク軽減、業務効率の向上を実現する。同社は金融・保険、防衛・航空宇宙、通信、製造、エネルギー、製薬など、幅広い業界の顧客にサービスを提供しています。 アルファ・グループのダリオ・ラウリチェッラ最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「アンダーセン・コンサルティングとの...

アンダーセン・コンサルティング、SHMAと提携し業務を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラブ首長国連邦（UAE）に本社を置く大手保険数理および財務アドバイザリーを手がけるSHMAと提携することを発表しました。 SHMAは、保険数理コンサルティング会社として、保険数理・保険アドバイザリー、リスクマネジメント、退職給付（EOSB）制度の評価を通じて組織が複雑な課題を乗り越え、リスクを管理し、ビジネスチャンスを創出できるよう40年近くの長きにわたり支援を提供しています。また、保険会社、年金制度、その他の民間および公的機関と連携し、クライアントのレジリエンスの高い組織構築も支援しています。 SHMAのディレクターであるシャリク・シカンダー氏は、「SHMAでは、質が高く、カスタマイズされたソリューションと人々との真の繋がりをミッションの中心として重視しています。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の影響力を世界規模で拡大し、MENA地域を超えて保険数理サービスを拡大する機会が得られます。これにより、ビジネスの課題に対する実践的かつ変革的なアプローチを求...
Back to Newsroom