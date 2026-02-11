MASARAT Mobility Park歡迎FPI Gulf成為核心租戶，建設頂級汽車零組件製造基地

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在2026年沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)私人部門論壇上，MASARAT Mobility Park宣布與Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf)簽署開發租賃協議。FPI Gulf是泰國FPI Group和當地合作夥伴Fuel Autoparts Company共同成立的合資企業。這一里程碑代表產業園發展邁出了重要一步，同時支援沙烏地阿拉伯汽車製造業在地化，符合「沙烏地阿拉伯2030願景」。

根據協議，全球首屈一指的汽車製造服務商FPI Gulf將在阿卜杜拉國王經濟城(KAEC)薩勒曼國王汽車產業群集內的MASARAT Mobility Park建設一座汽車零組件工廠，進一步鞏固該產業園沙烏地阿拉伯汽車和行動運輸產業核心集聚地的地位。

該工廠將專注於運用注塑、鍍鉻和塗裝技術生產和銷售汽車零組件，為本地和國際整車製造商(OEM)提供配套服務，協助強化沙烏地阿拉伯汽車供應鏈體系。

MASARAT Mobility Park執行長Tienie Ferreira在評論此次公告時表示：「本協議彰顯了MASARAT Mobility Park專業汽車製造產業基地的策略價值。引進FPI Gulf成為我們的核心租戶，進一步強化了產業園在打造集製造、物流和工業基礎設施於一體的綜合生態體系中的作用。」

FPI Group執行長、泰國汽車零組件製造協會(TAPMA)會長Sompol Tanadumrongsak補充說道：「沙烏地阿拉伯是FPI Group的策略成長市場，我們與MASARAT Mobility Park的合作代表我們在擴大區域業務版圖方面邁出了重要一步。該產業園提供連通性良好、可直接投資落地的平台，便於建設先進製造基地，服務本地和區域汽車市場。這一措施體現了我們對沙烏地阿拉伯的長期承諾，以及對在地化和能力建設的大力支持。」

這一里程碑進一步鞏固了MASARAT汽車在地化核心推動者的地位，其憑藉的優勢包括整合式工業和物流能力、先進基礎設施、複合運輸和經濟特區激勵政策。本次合作彰顯了產業園對於吸引全球產業參與者、加快打造具有競爭力的在地化汽車和行動運輸價值鏈的承諾。

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。