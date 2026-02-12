SMBC Group的Yoshihiro Hyakutome獲提名加入Jefferies董事會，雙方深化全球策略聯盟合作

紐約和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Jefferies Financial Group Inc. (“Jefferies”)與Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.及其獨資子公司Sumitomo Mitsui Banking Corporation（合稱「SMBC Group」）今日宣布，SMBC Group已提名SMBC Group副總裁、執行董事兼全球業務部共同主管Yoshihiro Hyakutome為Jefferies董事會成員候選人，接替SMBC Group執行長Toru Nakashima的董事席位。

2024年8月，隨著SMBC Group對Jefferies的持股比例超過10%，Nakashima先生開始擔任Jefferies董事，並將履職至任期屆滿。目前Jefferies與SMBC Group的全球策略聯盟合作正逐步落地，且雙方合作設立的日本股權合資公司也將於2027年1月正式營運，在此背景下，SMBC Group決定由全球業務部共同主管擔任Jefferies董事，深度參與董事會工作。Jefferies董事會已全票通過提名Hyakutome先生為董事候選人的提案，Hyakutome先生將在即將召開的Jefferies年度股東大會上參與董事選舉。

根據Jefferies與SMBC Group的相關協議，並如此前於2025年9月19日所宣布，SMBC計畫在公開市場增持約1300萬股Jefferies普通股，將其在Jefferies的經濟持股比例提升至最高20%（按轉換後及完全稀釋後計算）。SMBC對Jefferies的有表決權持股比例將繼續低於5%。此次增持須獲得相關主管機關的核准。

Nakashima先生表示：「在Jefferies董事會的任職經歷讓我更加確信，與Jefferies締結全球策略聯盟，過去是、現在依然是SMBC Group的明智策略措施。我們與Jefferies深化合作、加大投資，將鞏固兩家公司的合作夥伴關係，也契合我們為雙方共同的客戶群提供世界一流全方位金融服務的長期目標。令我感到非常欣慰的是，我所信賴的同事Hyakutome先生獲提名接替我擔任Jefferies董事，我也會繼續積極參與其中，進一步強化這一策略夥伴關係。」

Hyakutome先生表示：「我非常榮幸獲提名加入Jefferies董事會，這讓我能夠協助推進Nakashima先生與Jefferies團隊共同制定的策略，進一步推動兩家公司的協同發展，充分發揮彼此的互補優勢，實現互利共贏。自2021年起，我便深度參與與Jefferies的合作事宜，接下來我期待與董事會、Handler先生、Friedman先生以及Jefferies全體團隊成員攜手，深化雙方合作，為全球的客戶和利害關係人創造更大價值。」

Jefferies執行長Rich Handler與Jefferies總裁Brian Friedman表示：「過去18個月來，能有Nakashima先生擔任公司董事，我們深感榮幸。我們對雙方合作的未來發展充滿期待，也堅信Hyakutome先生是協助我們落實共同發展使命的合適人選。」

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies (NYSE: JEF)是全球首屈一指的全服務型投資銀行與資本市場公司之一。我們主要服務於上市公司、私人企業及其保薦方與所有者、機構投資人以及政府機構。我們以對客戶的不懈關注、差異化的產業洞察以及扁平而靈活的營運架構，不斷提升服務水準。更多資訊請造訪：www.jefferies.com。

額外資訊和查找途徑

Jefferies計畫向美國證券交易委員會(SEC)遞交一份附表14A委託投票說明書，用於在2026年年度股東大會上向股東徵集委託投票權。我們敦促JEFFERIES的投資人和股東閱讀向SEC遞交的所有相關文件，包括JEFFERIES的委託投票說明書（一經可用），因為其中包含或將會包含重要資訊。投資人和證券持有人能夠或將能夠在SEC網站(www.sec.gov)免費取得這些文件（一經可用），或直接聯絡公司秘書Laura Ulbrandt DiPierro，向Jefferies免費索取（地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022）。

委託投票徵集參與者

根據SEC的規定，Jefferies及其董事、高階主管以及其他管理層成員和員工可能被視為就Jefferies 2026年年度股東大會審議事項向Jefferies股東徵集委託投票權的「參與者」。關於Jefferies董事和高階主管的資訊載於Jefferies的2025年年度股東大會附表14A委託投票說明書，該文件已於2025年2月14日遞交給SEC。如Jefferies的董事或高階主管持有的Jefferies證券數量自該等2025年委託投票說明書以來發生變化，則這些變化已經或將會反映在向SEC遞交的《表格3：初始實益所有權聲明》或《表格4：所有權變更聲明》中。關於Jefferies參與此次徵集的相關方透過證券持有或其他方式所擁有的直接或間接利益（在某些情況下，這些利益可能與Jefferies股東的整體利益存在差異）的更多資訊，將在Jefferies遞交給SEC的2026年年度股東大會附表14A委託投票說明書（一經可用）中予以揭露。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的《1933年證券法》第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》第21E條的安全港條款所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於公司未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常可透過「相信」、「預期」、「預計」、「可能」、「計畫」、「展望」、「將要」、「估計」、「預測」、「推測」、「應該」和其他類似的字詞和表達來辨識，並受到許多會隨時間演變而變化的假設、風險和不確定性的影響。前瞻性陳述可能包含關於營收、收益、營運、安排和其他結果的信念、目標、意圖和期望，也可能包括未來業績、計畫和目標的陳述。前瞻性陳述還包括與我們的未來業務和產品發展策略有關的陳述。前瞻性陳述僅反映做出陳述之日的情況；我們無義務且不承諾對任何前瞻性陳述進行更新。此外，由於前瞻性陳述僅代表我們對未來事件的信念，其中許多事件本質上具有不確定性，因此實際業績和結果可能與這些前瞻性陳述中所述的預期業績和結果存在差異，並有可能大相逕庭。我們向SEC遞交的報告（包括公司截至2025年11月30日年度的10-K表格年度報告）中包含了有關重要因素的資訊，包括可能導致實際業績和結果與我們的前瞻性陳述中所述的業績和結果存在差異甚至大相逕庭的「風險因素」。您應將任何前瞻性陳述與我們向SEC遞交或提供的報告一起閱覽和解讀。過去的表現可能不代表未來的結果。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來績效將會帶來收益，或會實現所述的相應績效水準。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。