モビリウムとノーホールド、通信企業向けホワイトラベル型 AI アシスタントを共同発売

カリフォルニア州キュパティーノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルのアナリティクスおよびネットワークソリューションのリーディングプロバイダーであるモビリウム株式会社（以下「モビリウム」）と、エンタープライズグレード AI アシスタントプラットフォームのリーダーであるノーホールド（NOHOLD）は、中小企業（SME/SMB）向けサービスを提供する通信事業者を対象とした、新しいホワイトラベル型 AI アシスタントソリューションの発売を発表しました。

この新サービスは、2025年9月に発表された戦略的 AI 提携を基盤とし、構想段階から市場投入可能なソリューションへと発展しました。通信事業者は、中小企業（SME/SMB）が AI 技術を通じて顧客エンゲージメントの強化、売上拡大、生産性向上を実現するブランド化された AI アシスタントサービスを提供できるようになります。事業者がツールを提供することで、中小企業は複雑な AI の管理を自ら行う必要がなくなります。

伝統的な接続サービスの収益が継続的に圧力を受ける中、中小企業は通信プロバイダーから付加価値デジタルサービスを求めています。AI アシスタントを活用することで、通信事業者は使いやすいサブスクリプションベースのソリューションを提供でき、中小企業のサポート業務と販売業務の自動化を支援し、顧客関係の強化、ユーザーあたり平均収益（ARPU）の向上、既存の請求モデルの中で通信事業者サービスの差別化を実現します。

本パートナーシップの下、通信事業者はノーホールドの SICURA® クイックスタートプラットフォームを搭載し、モビリウムが市場に提供する AI アシスタントを、自社ブランド化、パッケージ化してマネージドサービスとして再販売できます。中小企業は、コーディング不要でドキュメントのアップロードや Web サイトの接続だけで数分で会話型 AI を導入でき、Web およびソーシャルチャネルに対応した安全でコンプライアンスに準拠した多言語ソリューションを獲得し、ビジネスへの深い洞察を得るための組み込み分析機能を利用できます。

「昨年の戦略的アライアンス発表に続き、本製品の発売は、通信事業者が AI を実用的で収益を生み出すサービスに転換する上で重要な次のステップとなります」と、モビリウムの最高製品責任者（CPO）ミゲル・カラメスは述べています「ノーホールドとの協力を通じて、我々は通信事業者が接続サービスを超え、中小企業が即座に導入して計測可能な効果を得られる AI 駆動型の価値を提供することを可能にしています」

「中小企業は、導入が容易で、手頃な価格で、安全な AI ソリューションを求めていますが、自身が AI の専門家になることは望んでいません」と、ノーホールドの CEO 兼創設者ディエゴ・ベンチュラは語ります。「モビリウムとのパートナーシップを通じて、我々は中小企業の顧客と深い関係を既に築いている信頼できる通信プロバイダーを通じて、AI アシスタントプラットフォームを市場に提供しています」

この AI アシスタントは、顧客サポート、販売支援、オンボーディング、業務効率化など、中小企業のニーズに応えます。通信事業者は、迅速な導入、低い運用コスト、予測可能な反復収益を享受し、信頼できるデジタルパートナーとしての地位を強化します。中小企業は、業務の効率化と事業成長の推進に役立つ実用的なツールを獲得します。

本新商品はモビリウムのグローバルな通信事業者顧客基盤に対し、直ちに提供されます。

モビリウムについて

モビリウムは、ローミング、コアネットワーク、セキュリティ、リスク管理、国内外の接続テスト、およびカスタマーインテリジェンス向けの通信アナリティクスソリューションの主要プロバイダーです。1,000社以上のお客様が当社のActive Intelligenceプラットフォームを利用しており、私たちはそのプラットフォームで高度な分析ソリューションを提供するとともに、ディープネットワークや運用インテリジェンスをリアルタイムのアクションと結びつけることで収益増加や顧客体験の向上を実現し、コストを削減しています。シリコンバレーに本社を置き、オーストラリア、ドイツ、ギリシャ、インド、日本、ポルトガル、シンガポール、英国、アラブ首長国連邦にグローバルオフィスを構えています。詳細は www.mobileum.com をご覧ください。

NOHOLDについて

ノーホールドは、シリコンバレーに拠点を置くエンタープライズグレードAIのパイオニアであり、受賞歴のあるSICURA®プラットフォームを通じて、インタラクティブで診断型のバーチャルアシスタントを提供しています。1999年の設立以来、金融サービス、ヘルスケア、人事、教育など幅広い分野で世界のフォーチュン500企業と提携し、顧客および従業員の体験を効率化し、従来型コールセンターへの依存を減らし、インテリジェントな自動化によって測定可能なROIを実現してきました。また、4件の特許と、毎年のSOC 2 Type II / HIPAAコンプライアンス監査を土台として、安全かつスケーラブルなセルフサービスを提供し、機密データをエンタープライズレベルの信頼性で取り扱う1,400以上のAIアシスタントを構築してきました。20年の専門知識とグローバルな基盤を強みに、NOHOLD AI Alliance™は、責任ある次世代AIを通じて企業がデジタルサービス体験を向上させることを支援し続けています。詳しい情報は www.nohold.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。