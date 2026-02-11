Vonage en C3 AI werken samen aan een netwerkgebaseerde, agentic AI-buitendienstoplossing voor medewerkers die mobiel werken

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Vonage, onderdeel van Ericsson (NASDAQ: ERIC), heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerking aangaat met C3 AI (NYSE: AI), een toonaangevende leverancier van AI-applicatiesoftware voor bedrijven, met als doel C3 AI-buitendiensten te leveren. Deze module van de C3 AI Asset Performance Suite-producten wordt nu geïntegreerd met Vonage API's. De AI-gestuurde module combineert de krachtige Enterprise AI-mogelijkheden van C3 AI met de geavanceerde Communications API's (spraak en video) en Network API's (kwaliteit op aanvraag en verifiëren) van Vonage om superieure prestaties, betrouwbaarheid en ervaringen te bieden voor mobiele bedrijfsactiviteiten in het veld.

