TVS Motor向梵蒂冈城国政府交付两辆iQube电动踏板车

罗马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 两轮和三轮出行工具领域的全球领导者TVS Motor Company与Exelentia携手，向梵蒂冈城国政府交付两辆TVS iQube电动踏板车，进一步践行双方对可持续、负责任出行方式的承诺。

本次正式交付于2月5日完成，是梵蒂冈与Exelentia深度合作的一部分，双方此前已在创新和可持续发展相关项目中展开积极合作。

此次由Exelentia牵头、TVS Motor Italia参与合作的举措，标志着梵蒂冈城国政府已启动的生态转型进程又向前迈出了坚实的一步。该转型进程旨在打造零排放出行解决方案，满足梵蒂冈这一特殊场景的日常运营需求，而高效、可靠，以及尊重人与环境，正是梵蒂冈坚守的核心价值。

TVS Motor Italia总经理Giovanni Notarbartolo di Furnari着重强调了此次合作的重要意义，他表示：“TVS iQube电动踏板车入驻梵蒂冈这一知名地标，印证了我们对城市电动出行的愿景——这份愿景始终以可靠性、便捷的操作体验和世界级品质为根基。”

Exelentia创始人兼所有者Giovanni Zappia表示：“与梵蒂冈城国政府的此次合作，让Exelentia更坚定地践行承诺，为高度敏感的城市和机构场景切实打造成熟、可靠、完全适配的出行方案。”

TVS iQube：零排放出行的先锋之作

TVS iQube能够脱颖而出，得益于其静音的行驶表现与前沿的技术配置，使其成为适配梵蒂冈这一历史悠久、高敏感度环境的理想选择。该车型在节能模式下续航里程可达100公里，驾乘体验舒适感出众，搭载SmartXonnect系统，用户可通过TFT显示屏和专属应用程序实现智能互联操作。

TVS iQube专为简化城市出行和短途通勤设计，兼具以下核心优势：

舒适的驾乘体验

便捷的使用体验

实用的科技配置

全程零排放、无噪音

TVS Motor Company创立于印度，目前业务覆盖全球90多个国家，因打造契合数百万人真实日常需求的高可靠性交通工具而广受认可。

作为“最后一英里”出行领域的专业合作方，Exelentia依托对可靠、普惠城市出行的发展愿景，让TVS iQube电动踏板车的产品优势得到极致发挥。

关于TVS Motor Company

TVS Motor Company（BSE:532343和NSE: TVSMOTOR）是一家享誉全球的两轮和三轮车制造商，致力于通过可持续出行方式推动进步，在印度和印度尼西亚拥有四家先进的制造工厂。凭借百年传承的信任、价值以及对客户的热忱，公司以创新且可持续的工艺打造符合国际标准的最高品质产品并以此为豪。TVS Motor是全球唯一一家荣获久负盛名的戴明奖(Deming Prize)的两轮车企。我们的产品在J.D. Power IQS和APEAL调查的各细分品类中均位居前列。公司已连续四年在J.D. Power客户服务满意度调查中排名第一。我们的集团公司Norton Motorcycles总部位于英国，是全球最具情怀的摩托车品牌之一。在个人电动出行领域，我们的子公司Swiss E-Mobility Group (SEMG)和EGO Movement在瑞士电动自行车市场占据领先地位。TVS Motor Company致力于在业务覆盖的90多个国家提供最优质的客户体验。如需了解更多信息，请访问www.tvsmotor.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。