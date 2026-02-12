Eclipse tekent samenwerkingsovereenkomst met BNP Paribas om de volgende groeifase te stimuleren

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Eclipse, een toonaangevend bedrijf op het gebied van batterijopslag, ontwikkeling en energiehandel, en BNP Paribas, een van de grootste banken in de eurozone, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om de implementatie van batterij-energieopslagsystemen (BESS) te versnellen en de energievoorzieningszekerheid in Europa te versterken. Dit partnerschap omvat een strategische kapitaalinvestering in Eclipse door BNP Paribas.

Met behulp van Flowstream, zijn eigen algoritmische handelssoftware, optimaliseert Eclipse in real time de energieopslagcapaciteit van batterijen voor zijn eigen activa en die van derden. Als geïntegreerde BESS-speler ontwikkelt, bezit en exploiteert Eclipse energetische eigendom op industriële schaal.

