Andersen Consulting新增合作公司Lighthouse Consultants

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於倫敦、專注于法務會計和財務調查的顧問公司Lighthouse Consultants簽署合作協議。

Lighthouse Consultants由董事總經理Kingsley Bye創立，提供的服務包括詐騙與金融犯罪調查、賄賂與腐敗調查、訴訟與保險理賠分析、財務分析、風險評估、內部與法規遵循審查、以及永續發展稽核。公司團隊由經驗豐富的特許管理會計師組成，服務對象包括法律事務所、高淨值人士、企業和慈善機構，協助解決複雜糾紛、降低風險，並提升財務和營運流程的透明度。

Kingsley表示：「透過將我們的法務和調查專業能力與Andersen的全球平台相結合，我們能夠提供更全面的服務體系，滿足客戶從風險防範到複雜糾紛解決的各類需求。此次合作讓我們能夠提供更深度的洞察，強化客戶的法規遵循能力，協助他們從被動因應轉向主動管理，同時創造可衡量的價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Lighthouse Consultants的法務能力和調查深度，強化了我們因應當今監管和風險環境下企業面臨的日益複雜挑戰的能力。他們的服務與我們整體平台相得益彰，進一步完善了我們的整合式解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。