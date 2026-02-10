Kingswood Capital Management sluit definitieve overeenkomst voor overname van papierdivisie van Coveris, onder de nieuwe naam Paragon Print and Packaging

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Kingswood Capital Management, LP (samen met zijn dochterondernemingen, “Kingswood”) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Business Unit Paper (“BU Paper”) van Coveris, een wereldwijde fabrikant van papieren en plastic verpakkingsoplossingen. Als onderdeel van de transactie zal BU Paper worden omgedoopt tot Paragon Print and Packaging (“Paragon”), waarmee de oorspronkelijke naam van de divisie wordt hersteld. Jo Ormrod, Chief Operating Officer, zal fungeren als Chief Executive Officer van Paragon. Het bestaande management van het bedrijf blijft aan. De transactie zal naar verwachting binnen enkele weken worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke wettelijke en regelgevende vereisten.

Paragon produceert hoogwaardige, duurzame papieren verpakkingsoplossingen, onder meer voor belangrijke eindmarkten zoals voedingsmiddelen, huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging. Het bedrijf, dat in 1994 werd opgericht, is gespecialiseerd in producten zoals zelfklevende en linerless etiketten, bekleed karton, dozen en trays van milieuvriendelijke materialen.

“We zijn enthousiast over ons volgende hoofdstuk met Kingswood”, aldus Jo Ormrod. “We zijn trots dat we terugkeren naar onze oude naam Paragon, een merk dat klanten al meer dan drie decennia kennen en vertrouwen. Ik ben ontzettend trots op wat het team heeft opgebouwd en ik kijk ernaar uit om samen te werken met het hele Kingswood-team en te groeien als zelfstandig bedrijf, zodat we de hoogwaardige, duurzame oplossingen kunnen blijven leveren die onze klanten van ons gewend zijn.”

“We waren onder de indruk van de marktpositie, het sterke productassortiment en het uitzonderlijke zakelijke leiderschap van Paragon”, aldus Andrew Kovach, Managing Director bij Kingswood. “Het merk Paragon staat in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland bekend om zijn betrouwbaarheid en uitmuntendheid. Nu bedrijven over de hele wereld op zoek zijn naar duurzamere verpakkingsoplossingen, zien we enorme groeimogelijkheden voor het bedrijf.”

“Paragon heeft een lange traditie als betrouwbare leverancier van duurzaam geproduceerde oplossingen”, aldus Alex Wolf, oprichter en managing partner bij Kingswood. “We kijken ernaar uit om Jo en de rest van het managementteam te ondersteunen nu ze deel uitmaken van de Kingswood-portfolio en als zelfstandig bedrijf een nieuw hoofdstuk inslaan.”

Dit is de meest recente complexe bedrijfsafsplitsingstransactie van Kingswood, waarmee het bedrijf zijn ervaring met wereldwijd toonaangevende bedrijven verder uitbreidt. In de afgelopen twee jaar heeft Kingswood Daramic, een wereldwijde fabrikant en leverancier van loodbatterijscheiders, overgenomen van het gediversifieerde Japanse chemiebedrijf Asahi Kasei. Daarnaast nam Kingswood het wereldwijde technologiebedrijf Kodak Alaris over van het Britse Pension Protection Fund. Kodak Alaris is gewijd aan het vastleggen en verwerken van gegevens en het leveren van fotoproducten en fotodiensten. Deze maand verwierf Kingswood Safran Passenger Innovations, een toonaangevende mondiale leverancier van on-flight entertainment en connectiviteit. Safran Passenger Innovations werd gekocht van het Franse moederbedrijf Safran, dat actief is in de hightech luchtvaart-, defensie- en ruimtevaartmarkten. Het bedrijf is omgedoopt tot RAVE Aerospace.

Jefferies trad op als exclusief financieel adviseur van Kingswood bij de transactie en Kirkland & Ellis LLP trad op als juridisch adviseur.

Over Paragon Print and Packaging

Paragon Print and Packaging, opgericht in 1994, produceert hoogwaardige, duurzame verpakkingsoplossingen voor verschillende industrieën en een divers klantenbestand in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Paragon is gespecialiseerd in producten zoals zelfklevende en linerless etiketten, bekleed karton, dozen en trays. Het bedrijf maakt gebruik van milieuvriendelijke materialen en houdt zich aan strenge milieunormen om een verantwoorde inkoop te garanderen. Met een sterke focus op recyclebaarheid en circulariteit helpt het bedrijf klanten hun milieudoelstellingen te bereiken door middel van efficiënte en verantwoorde verpakkingsoplossingen.

Over Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP werkt samen met toonaangevende bedrijven in het middensegment die kunnen profiteren van zijn kapitaal en uitgebreide operationele middelen. Kingswood omarmt complexiteit en is ervan overtuigd dat het goed gepositioneerd is om bedrijven te ondersteunen op cruciale momenten in hun ontwikkeling om waarde te creëren. Kingswood, gevestigd in Los Angeles, is een hecht, ondernemend team met een lange geschiedenis van gezamenlijk succes in het ontwikkelen van win-winpartnerschappen met zijn portfoliobedrijven en managementteams. Voor meer informatie kunt u de website van Kingswood bezoeken op www.kingswood-capital.com.

