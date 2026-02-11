Andersen Consulting新增合作公司Lighthouse Consultants

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于伦敦、专注于法务会计和财务调查的咨询公司Lighthouse Consultants签署合作协议。

Lighthouse Consultants由董事总经理Kingsley Bye创立，提供的服务包括欺诈与金融犯罪调查、贿赂与腐败调查、诉讼与保险理赔分析、财务分析、风险评估、内部与合规审查、以及可持续发展审计。公司团队由经验丰富的特许管理会计师组成，服务对象包括律师事务所、高净值人士、企业和慈善机构，帮助解决复杂纠纷、降低风险，并提升财务和运营流程的透明度。

Kingsley表示：“通过将我们的法务和调查专业能力与Andersen的全球平台相结合，我们能够提供更全面的服务体系，满足客户从风险防范到复杂纠纷解决的各类需求。此次合作让我们能够提供更深度的洞察，强化客户的合规能力，帮助他们从被动应对转向主动管理，同时创造可衡量的价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Lighthouse Consultants的法务能力和调查深度，增强了我们应对当今监管和风险环境下企业面临的日益复杂挑战的能力。他们的服务与我们整体平台形成互补，进一步完善了我们的一体化解决方案，以满足客户不断变化的需求。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。