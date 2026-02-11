Umm Al Qura for Development & Construction Company clôture avec succès sa participation au Real Estate Future Forum 2026

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Umm Al Qura for Development & Construction Company, propriétaire, développeur et exploitant de la destination Masar à La Mecque, a achevé avec succès sa participation en tant que partenaire stratégique à l’édition 2026 du Real Estate Forum (RFF). L’événement s’est tenu à Riyad du 26 au 28 janvier, sous le haut patronage de Son Excellence le ministre des Affaires municipales, rurales et du Logement, M. Majid bin Abdullah Al-Hogail.

Le pavillon de la société a suscité un vif intérêt et a attiré une forte affluence de la part des investisseurs, des décideurs et des visiteurs. Il a présenté les principales composantes de la destination Masar, les opportunités d’investissement prometteuses, ainsi que les avancées récentes du projet. Le pavillon a également mis en exergue les progrès significatifs réalisés ces derniers mois.

Lors du forum, Umm Al Qura for Development & Construction Company a annoncé le lancement d’une plateforme numérique unifiée pour l’acquisition de propriété, mise à disposition via des promoteurs agréés. Cette plateforme fournit des informations précises et exhaustives en arabe et en anglais sur tous les promoteurs agréés , renforçant ainsi la transparence, la gouvernance et la clarté tout au long du processus de développement.

En parallèle de sa participation au forum, la destination Masar a récemment obtenu la certification LEED Gold dans la catégorie Communautés (Communities), marquant une étape majeure dans le parcours du projet. Cette reconnaissance internationale témoigne de l’engagement de Masar à respecter les normes les plus élevées en matière de durabilité, ainsi qu’à créer un environnement urbain intégré, fondé sur un équilibre harmonieux entre les dimensions environnementales, sociales et économiques.

Cet exploit renforce la position de Masar en tant que projet de développement urbain pionnier au cœur de La Mecque et reflète son alignement continu avec les objectifs de la Vision 2030. Il contribue à l’élaboration d’un modèle urbain durable, capable d’améliorer la qualité de vie et de répondre aux aspirations futures.

À travers sa participation active au Real Estate Forum (RFF), Umm Al Qura for Development & Construction Company a réaffirmé son engagement à développer la destination Masar conformément aux plus hauts standards internationaux, tout en renforçant des partenariats stratégiques visant à faire progresser le développement urbain durable. Ces efforts bénéficient tant aux visiteurs qu’aux résidents de la Ville Sainte, tout en incarnant les ambitions du Royaume en faveur d’un avenir urbain structuré, durable et tourné vers l’excellence.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire