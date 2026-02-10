La notation ESG de Medincell relevée par ISS

MONTPELLIER, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd'hui que ISS ESG, a relevé la note ESG de la société de C+ à B.

Medincell se place dans le premier décile du secteur Pharmaceutique & Biotechnologies, bénéficie du statut ISS ESG Prime et se distingue par un niveau de transparence très élevé.

Cette nouvelle notation repose sur l'évaluation indépendante réalisée par ISS ESG à partir de plusieurs critères extra-financiers, notamment :

Les facteurs sociaux et la responsabilité des produits,

Les exigences en matière de gouvernance et d'éthique commerciale telles que définies dans la méthodologie ISS ESG, et

Certains indicateurs environnementaux suivis et communiqués par Medincell.

L'évaluation d'ISS ESG repose sur des informations accessibles au public ainsi que sur des échanges autorisés avec Medincell. La méthodologie d’ISS et les définitions de notation restent confidentielles.

Christophe Douat, Directeur Général de Medincell, déclare : « Nous prenons acte de cette nouvelle évaluation et restons pleinement engagés à faire progresser nos pratiques ESG, en cohérence avec nos responsabilités opérationnelles et à notre stratégie d'entreprise à long terme. Les évaluations ESG sont de plus en plus intégrées aux cadres d'investissement utilisés par de nombreux investisseurs institutionnels. L’amélioration de notre notation ISS ESG peut contribuer à renforcer la lisibilité et la comparabilité de nos performances extra-financières, et permettre à nos parties prenantes de mieux apprécier l’alignement de nos pratiques avec leurs propres critères de gestion des risques et de durabilité. »

A propos de Medincell

Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.

Ils combinent des principes actifs avec nos technologies propriétaires BEPO®, qui contrôlent la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt entièrement biorésorbable.

La rispéridone LAI est le premier traitement utilisant la technologie BEPO® à avoir été approuvé par la FDA, d'abord pour la schizophrénie en avril 2023, puis pour le trouble bipolaire I en octobre 2025. Il est commercialisé aux États-Unis par Teva sous le nom d'UZEDY® (la technologie BEPO est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™). La rispéridone LAI de Medincell a également été approuvée pour la schizophrénie au Canada et en Corée du Sud en 2025.

Une demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’Olanzapine LAI en traitement mensuel de la schizophrénie chez l’adulte a été soumise à la FDA américaine en décembre 2025 par le partenaire de Medincell, Teva.

Notre pipeline comprend de nombreux candidats médicaments innovants à différents stades de développement, de la formulation aux essais cliniques de phase 3. Nous collaborons avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé dans le monde grâce à de nouvelles options de traitement.

Basée à Montpellier, Medincell emploie plus de 140 personnes représentant plus de 25 nationalités différentes.

medincell.com

UZEDY® et SteadyTeq™ sont des marques déposées de Teva Pharmaceuticals

