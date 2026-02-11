Palantir en Airbus breiden strategische samenwerking uit

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) kondigt met trots aan dat het zijn samenwerking met Airbus verlengt via een meerjarige overeenkomst. Met de overeenkomst wordt een relatie beklonken die al meer dan tien jaar de lucht- en ruimtevaartindustrie innoveert. Onder dit verlengde contract blijft Airbus vertrouwen stellen in Palantir voor Skywise, zijn open data-platform voor de burgerluchtvaart.

Het Skywise-platform verbetert het ontwerp van vliegtuigen en apparatuur en zorgt voor meer efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid bij de productie van civiele vliegtuigen binnen de industriële activiteiten van Airbus. Het verbetert ook de prestaties van luchtvaartmaatschappijen door technische en operationele gegevens tijdens de vlucht in een analytische omgeving te combineren, zodat luchtvaartmaatschappijen oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen kunnen leveren.

