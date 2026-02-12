Eclipse unterzeichnet Partnerschaftsvereinbarung mit BNP Paribas, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Eclipse, ein führendes Unternehmen im Bereich Batteriespeicherung, -entwicklung und Energiehandel, und BNP Paribas, eine der größten Banken der Eurozone, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) zu beschleunigen und die Energieversorgungssicherheit in Europa zu stärken. Diese Partnerschaft umfasst eine strategische Kapitalbeteiligung von BNP Paribas an Eclipse.

Mit seiner proprietären Algo-Trading-Software Flowstream optimiert Eclipse die Batterie-Energiespeicheranlagen in Echtzeit für eigene und fremde Anlagen. Als integrierter BESS-Anbieter entwickelt, besitzt und betreibt Eclipse Energieanlagen im industriellen Maßstab. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Pipeline von 16 Projekten in Frankreich und Belgien mit einer Gesamtleistung von 850 MW.

Die Partnerschaft mit BNP Paribas bietet Anlagenbesitzern maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für BESS-Projekte sowie Absicherungsinstrumente zur Steuerung des Handelsrisikos und zur Senkung der Kapitalkosten auf Anlagenebene. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Eclipse und BNP Paribas, gemeinsam langfristige Abnahmelösungen anzubieten, wobei die Kreditstärke und Strukturierungskompetenz von BNP Paribas sowie die hochmoderne Optimierungs- und kontinuierliche Handelskompetenz von Eclipse genutzt werden, um die Finanzierung und Skalierung von Batteriespeicherprojekten zu unterstützen. Die Partnerschaft basiert auf der langjährigen Expertise von BNP Paribas auf den europäischen physischen und finanziellen Strommärkten, auf denen die Bank seit über 20 Jahren aktiv mit Strom handelt.

Augustin Derville, Mitbegründer und CEO von Eclipse, erklärte: „Eclipse hat unübertroffenes Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Batterie-Energiespeichersystemen aufgebaut und verbindet Projektentwicklung mit Kompetenzen zur Optimierung auf Netzebene. Dieses duale Geschäftsmodell ermöglicht uns ein einzigartiges Verständnis der Marktdynamik. Die Partnerschaft mit BNP Paribas wird es uns ermöglichen, unseren Kunden langfristige Ertragslösungen und eine solide Vermögensfinanzierung anzubieten, um das Wachstum von Batteriespeichern in ganz Europa zu unterstützen.“

„Diese innovative Partnerschaft zwischen BNP Paribas und Eclipse spiegelt unser gemeinsames Engagement für den Aufbau einer widerstandsfähigeren Energieinfrastruktur für Europa wider“, erklärte Olivier Osty, stellvertretender COO der BNP Paribas Group und CEO von BNP Paribas CIB. „Durch die Kombination der Expertise von Eclipse im Bereich der industriellen Batteriespeicherung mit den Finanz- und Strukturierungskompetenzen von BNP Paribas entwickeln wir Lösungen, die die Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit des Marktes verbessern und Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern und Unternehmen dabei unterstützen, den Wandel zu bewältigen und gleichzeitig zu den übergeordneten Zielen der EU in Bezug auf Energieversorgungssicherheit und strategische Autonomie beizutragen.“

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden globalen Energielandschaft steigt die Nachfrage nach Strom, angetrieben durch die Elektrifizierung des Verkehrs, von Gebäuden und industriellen Prozessen sowie durch das Bevölkerungswachstum. Es wird erwartet, dass erneuerbare Energien nahezu den gesamten neuen Bedarf decken werden, wobei Strom bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen wird. Dieser Wandel erfordert agile, innovative Marktstrukturen, um Dezentralisierung, Systemstabilität und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Die europäischen Strommärkte bieten umfangreiche Investitionsmöglichkeiten in erneuerbare Energien, Energiespeicherung und die dazugehörige Infrastruktur. Die Partnerschaft zwischen Eclipse und BNP Paribas ist gut positioniert, um eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung dieser nächsten Generation von Energieanlagen zu spielen, die Energiewende zu unterstützen und gleichzeitig die Energiesicherheit und Marktstabilität für Produzenten und Verbraucher in ganz Europa zu verbessern.

Über Eclipse

Eclipse ist ein Infrastrukturtechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) spezialisiert hat, die durch proprietäre Optimierungs- und Handelsalgorithmen ergänzt werden. Die voll funktionsfähige algorithmische Handelsplattform ist direkt mit europäischen Strombörsen verbunden und ermöglicht so eine Echtzeitoptimierung über mehrere Einnahmequellen hinweg, einschließlich Umsatzsteigerung und kontinuierlichem Handel, während gleichzeitig die Batterieleistung erhalten bleibt. Parallel dazu agiert Eclipse als unabhängiger Flexibilitätsanbieter, der BESS-Projekte im Netzmaßstab entwickelt, besitzt und betreibt. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Vermögensbasis durch den Abschluss von Optimierungsverträgen für externe BESS-Eigentümer, wodurch zusätzliche Systeme unter seine Verwaltung kommen.

