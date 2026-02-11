Andersen Consulting acquiert Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Lighthouse Consultants, un cabinet de conseil londonien spécialisé dans la juricomptabilité et les enquêtes financières.

Fondée par son directeur général, Kingsley Bye, Lighthouse Consultants propose des services tels que des investigations sur la fraude et la criminalité financière, ou sur la corruption, des analyses de litiges et des demandes d'indemnisation, des analyses financières, des évaluations de risques, des audits internes et de conformité, ainsi que des audits de développement durable. Son équipe d'experts-comptables de gestion chevronnés collabore avec des cabinets d'avocats, des particuliers fortunés, des entreprises et des organisations caritatives afin de résoudre des litiges complexes, atténuer les risques et améliorer la transparence des processus financiers et opérationnels.

« En intégrant notre expertise en matière d'investigation forensique à la plateforme mondiale d’Andersen, nous sommes en mesure de proposer une gamme de services plus complète capable de répondre aux besoins de nos clients, de la prévention des risques au règlement de litiges complexes », a déclaré M. Kingsley. « Cette collaboration nous permet d’apporter des analyses plus approfondies, de renforcer le niveau de conformité des clients et de les aider à adopter une approche proactive plutôt que réactive, tout en créant une valeur mesurable. »

« Les compétences et la profondeur forensiques de Lighthouse Consultants renforcent notre capacité à répondre aux complexités croissantes auxquelles les entreprises sont confrontées dans le contexte réglementaire et de risques actuel », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG d’Andersen. « Leurs services complètent notre plateforme globale et contribuent au développement de nos solutions intégrées capables de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, le cabinet offre sur une plateforme mondiale une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services de consultation. Société en commandite simple, Andersen Consulting Holdings LP compte plus de 50 000 professionnels à travers le monde présents dans plus de 1 000 emplacements, qui fournissent des solutions de conseil par l'intermédiaire de cabinets membres et partenaires dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.