TVS Motor向梵蒂岡城國政府交付兩輛iQube電動踏板車

  • TVS Motor Italia與Exelentia攜手共探永續且負責任的出行發展之路。
羅馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 兩輪和三輪出行工具領域的全球領導者TVS Motor Company與Exelentia攜手合作，向梵蒂岡城國政府交付兩輛TVS iQube電動踏板車，進一步踐行雙方對永續、負責任出行方式的承諾。

本次正式交付於2月5日完成，是梵蒂岡與Exelentia深度合作的一部分，雙方此前已在創新和永續發展相關專案中展開積極合作。

此次由Exelentia主導、TVS Motor Italia參與合作的措施，代表梵蒂岡城國政府已啟動的生態轉型進程又向前邁出了堅實的一步。該轉型進程旨在打造零排放出行解決方案，滿足梵蒂岡這一特殊場景的日常營運需求，而高效、可靠，以及尊重人與環境，正是梵蒂岡堅守的核心價值。

TVS Motor Italia總經理Giovanni Notarbartolo di Furnari著重強調了此次合作的重要意義，他表示：「TVS iQube電動踏板車入駐梵蒂岡這一知名地標，印證了我們對城市電動出行的願景——這份願景始終以可靠性、便捷的操作體驗和世界一流品質為根基。」

Exelentia創辦人兼所有者Giovanni Zappia表示：「與梵蒂岡城國政府的此次合作，讓Exelentia更堅定地踐行承諾，為高度敏感的城市和機構場景切實打造成熟、可靠、完全適配的出行方案。」

TVS iQube：零排放出行的先鋒之作

TVS iQube能夠脫穎而出，歸功於其靜音的行駛表現與尖端的技術配置，使其成為適配梵蒂岡這一歷史悠久、高敏感度環境的理想選擇。該車型在節能模式下續航里程可達100公里，駕乘體驗舒適感出眾，搭載SmartXonnect系統，使用者可透過TFT顯示幕和專屬應用程式實現智慧互連操作。

TVS iQube專為簡化城市出行和短途通勤設計，兼具以下核心優勢：

  • 舒適的駕乘體驗
  • 便捷的使用體驗
  • 實用的科技配置
  • 全程零排放、無噪音

TVS iQube專為簡化城市出行與短途通勤設計，兼具舒適的駕乘體驗、便捷的操作感、實用的科技配置，且全程零排放、無噪音。

TVS Motor Company創立於印度，目前業務遍及全球90多個國家，因打造契合數百萬人真實日常需求的高可靠性交通工具而廣受肯定。

身為「最後一哩路」出行領域的專業合作方，Exelentia憑藉對可靠、普惠城市出行的發展願景，讓TVS iQube電動踏板車的產品優勢得到極致發揮。

關於TVS Motor Company

TVS Motor Company（BSE:532343和NSE: TVSMOTOR）是一家享譽全球的兩輪和三輪車製造商，致力於透過永續出行方式推動進步，在印度和印尼擁有四家先進的製造工廠。憑藉百年傳承的信任、價值以及對客戶的熱忱，公司以創新且永續的製程打造符合國際標準的最優質產品並以此為傲。TVS Motor是全球唯一一家榮獲久負盛名的戴明獎(Deming Prize)的兩輪車企。我們的產品在J.D. Power IQS和APEAL調查的各區隔品類中均位居前列。公司已連續四年在J.D. Power客戶服務滿意度調查中排名第一。我們的集團公司Norton Motorcycles總部位於英國，是全球最具情懷的摩托車品牌之一。在個人電動出行領域，我們的子公司Swiss E-Mobility Group (SEMG)和EGO Movement在瑞士電動腳踏車市場居於領先地位。TVS Motor Company致力於在業務涵蓋的90多個國家提供最優質的客戶體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tvsmotor.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

