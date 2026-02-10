El Grupo Telekom Srbija recibe el premio al Acuerdo de Telecomunicaciones del Año por su eurobono histórico de 900 millones de dólares

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--El Grupo Telekom Srbija ha sido homenajeado al recibir el premio al Acuerdo de Telecomunicaciones del Año (Europe Telecom Deal of the Year) en los prestigiosos TMT Finance Awards EMEA 2026, que reconocen la excelencia en la financiación de las telecomunicaciones. Este galardón fue otorgado por su eurobono corporativo de 900 millones de dólares, que cotiza en Euronext Dublin.

Este premio reconoce las operaciones más destacadas en el sector de las telecomunicaciones en Europa, Oriente Medio y África.

Este galardón distinguido pone de relieve el éxito estratégico de Telekom Srbija en la ejecución de una operación financiera internacional que ha generado una repercusión enorme y ha reforzado la confianza de los inversionistas y ampliado la presencia de esta empresa en los mercados de capitales. Además, representa un hito importante en el crecimiento continuo y el reconocimiento mundial del Grupo Telekom Srbija.

Vladimir Lučić, director ejecutivo del Grupo Telekom Srbija, comentó al respecto: "Estamos muy orgullosos de que nuestro eurobono haya sido reconocido como la Operación del Año en el sector de las telecomunicaciones en Europa. Este premio es un testimonio no solo el éxito de la operación, sino también de la confianza que los inversionistas mundiales tienen en nuestra estrategia, nuestra solidez financiera y nuestra visión de crecimiento a largo plazo. Por otra parte, ratifica nuestro compromiso con la innovación, la disciplina financiera y el liderazgo internacional en el sector de las telecomunicaciones".

Este eurobono corporativo internacional de 900 millones de dólares estadounidenses, que cotiza en Euronext Dublin, se emitió a través de un sindicato de bancos líderes, entre ellos, Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank y otros y contó con la asistencia de los mejores asesores jurídicos, como Gecić Law y Clifford Chance, lo que representa un logro significativo para el Grupo en las finanzas internacionales.

Acerca de este premio

Los premios TMT Finance Awards EMEA se encuentran entre los galardones más prestigiosos en el ámbito de las transacciones y las inversiones en los sectores de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología. Los ganadores son seleccionados por un jurado independiente y son un ejemplo de la excelencia en las transacciones de financiación, fusiones y adquisiciones e infraestructura digital en la región de EMEA.

Acerca del Grupo Telekom Srbija

El Grupo Telekom Srbija, con sede central en Serbia y presencia en 13 países de Europa y el resto del mundo (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, EE. UU., NL, BE), es uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes y más pujantes del sudeste de Europa. Además, es líder en la transformación digital de los Balcanes Occidentales, con casi 14 millones de suscriptores y más de 13.000 empleados. El Grupo presta servicios en cuatro segmentos clave: telefonía fija, comunicaciones móviles, Internet y multimedia.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.