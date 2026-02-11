-

Palantir y Airbus amplían su colaboración estratégica

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) tiene el orgullo de anunciar la extensión de su colaboración con Airbus a través de un acuerdo plurianual, lo que confirma una relación que ha impulsado la innovación en el sector aeroespacial durante más de una década. En el marco de este contrato renovado, Airbus seguirá utilizando Skywise, la plataforma de datos abiertos de aviación de Palantir.

La plataforma Skywise mejora los diseños de aeronaves y equipos para hacer posible una mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la producción de aeronaves civiles en el espacio industrial de Airbus. También mejora el rendimiento de las operaciones de aerolíneas mediante la combinación de ingeniería de vuelo y datos operativos en un entorno analítico enriquecido, para que las aerolíneas puedan abordar sus principales desafíos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

