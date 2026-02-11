TVS Motor liefert zwei iQubes an das Governatorat der Vatikanstadt

ROM--(BUSINESS WIRE)--Die TVS Motor Company, ein weltweit führender Anbieter von Zwei- und Dreirädern, und Exelentia verstärken ihr Engagement für nachhaltige und verantwortungsbewusste Mobilität, indem sie dem Governatorat der Vatikanstadt zwei TVS iQube Elektroroller zur Verfügung stellen.

Die offizielle Übergabe, die am 5. Februar stattfand, ist Teil einer konsolidierten Zusammenarbeit zwischen dem Vatikan und Exelentia, die bereits in Projekten mit Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit aktiv ist.

Diese Initiative von Exelentia in Zusammenarbeit mit TVS Motor Italia ist ein weiterer konkreter Schritt im ökologischen Transformationsprozess, den die Regierung des Staates Vatikanstadt bereits eingeleitet hat. Dieser Prozess zielt auf emissionsfreie Mobilitätslösungen ab, die auf die täglichen betrieblichen Anforderungen eines einzigartigen Kontexts wie dem Vatikan zugeschnitten sind, wo Effizienz, Zuverlässigkeit und Respekt für Mensch und Umwelt zentrale Werte sind.

Giovanni Notarbartolo di Furnari, Geschäftsführer von TVS Motor Italia, betonte die Bedeutung dieses Ereignisses und erklärte: „Der Einsatz von TVS iQube-Elektrorollern in einer so prestigeträchtigen Umgebung wie dem Vatikan bestätigt unsere Vision von urbaner Elektromobilität, die auf Zuverlässigkeit, intuitiver Bedienbarkeit und Weltklasse-Qualität basiert.“

Giovanni Zappia, Gründer und Eigentümer von Exelentia, erklärte: „Die Partnerschaft mit der Regierung des Staates Vatikanstadt stärkt das Engagement von Exelentia, konkret zu einer ausgereiften, zuverlässigen Mobilität beizutragen, die besonders sensiblen städtischen und institutionellen Kontexten voll und ganz gerecht wird.“

TVS iQube: Vorreiter der emissionsfreien Mobilität

Der TVS iQube wurde aufgrund seiner Kombination aus leiser Leistung und modernster Technologie ausgewählt, die ihn für die historische und hochsensible Umgebung des Vatikans einzigartig geeignet macht. Mit einer Reichweite von bis zu 100 km im Eco-Modus ist er ein Transportmittel mit überragendem Komfort, das sich durch intelligente Konnektivität auszeichnet, die dank des SmartXonnect-Systems entwickelt wurde und über ein TFT-Display und eine spezielle App zugänglich ist.

Der TVS iQube wurde entwickelt, um die Mobilität in der Stadt und Kurzstreckenfahrten zu vereinfachen, und vereint:

Fahrkomfort

Praktische Handhabung

Funktionale Technologie

Völlige Abwesenheit von Emissionen und Lärm

Die TVS Motor Company wurde in Indien gegründet. Sie ist derzeit in über 90 Ländern vertreten und bekannt für die Herstellung zuverlässiger Fahrzeuge, die den realen, täglichen Bedürfnissen von Millionen von Menschen gerecht werden.

Exelentia , ein spezialisierter Partner für „Last-Mile”-Mobilität, gestaltet den Elektroroller TVS iQube im Rahmen einer Vision von zuverlässiger, zugänglicher und urbaner Mobilität in seiner ausgereiftesten Form.

Über TVS Motor Company

Die TVS Motor Company (BSE:532343 und NSE: TVSMOTOR) ist ein weltweit renommierter Hersteller von Zwei- und Dreirädern, der sich mit vier hochmodernen Produktionsstätten in Indien und Indonesien für Fortschritt durch nachhaltige Mobilität einsetzt. Aufbauend auf unserer 100-jährigen Tradition von Vertrauen, Wert und Leidenschaft für unsere Kunden sind wir stolz darauf, durch innovative und nachhaltige Prozesse international anerkannte Produkte von höchster Qualität herzustellen. TVS Motor ist das einzige Zweiradunternehmen, das mit dem renommierten Deming-Preis ausgezeichnet wurde. Unsere Produkte sind in den J.D. Power IQS- und APEAL-Umfragen in ihren jeweiligen Kategorien führend. In der J.D.-Power-Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit dem Kundenservice wurden wir vier Jahre in Folge auf Platz 1 gewählt. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz im Vereinigten Königreich ist eine der emotionalsten Motorradmarken der Welt. Unsere Tochtergesellschaften im Bereich der persönlichen E-Mobilität, die Swiss E-Mobility Group (SEMG) und EGO Movement, nehmen eine führende Position auf dem E-Bike-Markt in der Schweiz ein. Die TVS Motor Company ist bestrebt, in den 90 Ländern, in denen wir tätig sind, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tvsmotor.com.

