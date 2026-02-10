Kingswood Capital Management conclut un accord définitif pour acquérir la division Papier de Coveris et la rebaptise Paragon Print and Packaging

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Kingswood Capital Management, LP (avec ses filiales, « Kingswood ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir la division Papier (« BU Paper ») de Coveris, un fabricant mondial de solutions d’emballage en papier et en plastique. Dans le cadre de cette transaction, la division Papier sera rebaptisée Paragon Print and Packaging (« Paragon »), retrouvant ainsi son nom d’origine. Jo Ormrod, directeur de l’exploitation, occupera le poste de directeur général de Paragon, et la direction actuelle de la société restera en place. La transaction devrait être finalisée dans plusieurs semaines, sous réserve des exigences légales et réglementaires habituelles.

Paragon produit des solutions d’emballage en papier durables et de haute qualité, notamment pour des marchés finaux clés tels que l’alimentation, les produits ménagers et les soins personnels. Fondée en 1994, la société est spécialisée dans les produits tels que les étiquettes autocollantes et sans doublure, les cartons doublés, les boîtes et les plateaux utilisant des matériaux écologiques.

« Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre avec Kingswood », déclare Jo Ormrod. « Nous sommes fiers de revenir à notre ancien nom, Paragon, une marque que les clients connaissent et en laquelle ils ont confiance depuis plus de trois décennies. Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe a accompli et je me réjouis de travailler avec toute l’équipe de Kingswood alors que nous nous développons en tant que société indépendante tout en continuant à fournir les solutions durables et de haute qualité que nos clients attendent. »

« Nous avons été impressionnés par la position de Paragon sur le marché, sa gamme de produits solide et son leadership commercial exceptionnel », déclare Andrew Kovach, directeur général de Kingswood. « La marque Paragon est largement reconnue au Royaume-Uni et en Europe continentale pour sa fiabilité et son excellence et, tandis que les entreprises du monde entier recherchent des solutions d’emballage plus durables, nous voyons d’énormes opportunités de croissance pour l’entreprise. »

« Paragon jouit d’une longue tradition en tant que fournisseur fiable de solutions produites de manière durable », déclare Alex Wolf, fondateur et associé directeur chez Kingswood. « Nous sommes impatients de soutenir Jo et le reste de l’équipe de direction alors qu’ils rejoignent le portefeuille de Kingswood et s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre en tant qu’entreprise indépendante. »

Il s’agit de la dernière transaction complexe de scission d’entreprise réalisée par Kingswood, qui vient élargir l’expérience de la société avec des entreprises leaders sur le marché mondial. Au cours des deux dernières années seulement, Kingswood a acquis Daramic, un fabricant et fournisseur mondial de séparateurs de batteries au plomb, auprès de la société chimique diversifiée japonaise Asahi Kasei, et Kodak Alaris, une société technologique mondiale spécialisée dans la capture et le traitement de données, ainsi que dans les produits et services photographiques, auprès du Pension Protection Fund britannique. Ce mois-ci, Kingswood a acquis Safran Passenger Innovations, un fournisseur mondial de premier plan dans le domaine du divertissement et de la connectivité en vol, auprès de la société mère française Safran, active sur les marchés de la haute technologie aéronautique, de la défense et de l’espace. La société a été rebaptisée RAVE Aerospace.

Jefferies a agi en tant que conseiller financier exclusif de Kingswood dans le cadre de cette transaction et Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de Paragon Print and Packaging

Fondée en 1994, Paragon Print and Packaging fabrique des solutions d’emballage durables et hautement performantes pour divers secteurs industriels et une clientèle variée au Royaume-Uni et en Europe. Spécialisée dans les produits tels que les étiquettes autocollantes et sans doublure, les cartons doublés, les boîtes et les plateaux, Paragon utilise des matériaux écologiques et respecte des normes environnementales strictes afin de garantir un approvisionnement responsable. En mettant l’accent sur la recyclabilité et la circularité, l’entreprise aide ses clients à atteindre leurs objectifs environnementaux grâce à des solutions d’emballage efficaces et responsables.

À propos de Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP s’associe à des entreprises leaders du marché intermédiaire qui peuvent bénéficier de son capital et de ses ressources opérationnelles étendues. Kingswood apprécie la complexité et estime être bien placé pour aider les entreprises à un tournant de leur développement à accroître leur valeur. Basée à Los Angeles, Kingswood est une équipe soudée et entrepreneuriale qui partage depuis longtemps des succès dans le développement de partenariats « gagnant-gagnant » avec les entreprises de son portefeuille et leurs équipes de direction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Kingswood à l’adresse www.kingswood-capital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.