Telekom Srbija Group wint de Telecom Deal of the Year-award voor haar opmerkelijke Eurobond van $900M

BELGRADO, Servië--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group werd vereerd met de Europe Telecom Deal of the Year-award tijdens de prestigieuze TMT Finance Awards EMEA 2026, een erkenning van uitmuntendheid in telecom-financiering. De award werd toegekend voor haar bedrijfs-Eurobond van US$900 miljoen, genoteerd op Euronext Dublin.

De award is een eerbetoon voor uitstekende dealmaking in de telecomsector in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Deze hoog aangeschreven onderscheiding benadrukt het strategische succes van Telekom Srbija in het uitvoeren van een internationale financiële transactie met hoog profiel dat het vertrouwen van investeerders heeft versterkt en de voetafdruk van het bedrijf in kapitaalmarkten heeft uitgebreid. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in de niet-aflatende groei van Telekom Srbija Group en wereldwijde erkenning.

Vladimir Lučić, CEO van Telekom Srbija Group, verklaart: “We zijn ongelooflijk trots dat onze Eurobond werd uitgeroepen tot Europe Telecom Deal of the Year. Deze award weerspiegelt niet alleen het succes van de transactie, maar ook het vertrouwen dat wereldwijde investeerders in onze strategie, onze financiële kracht en onze langetermijnvisie voor groei stellen. Het verstevigt onze inzet voor innovatie, financiële discipline en internationaal leiderschap in de telecomsector.”

De internationale bedrijfs-Eurobond van US$900 miljoen, genoteerd op Euronext Dublin, werd uitgegeven via een syndicaat van toonaangevende banken, waaronder de Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank en vele anderen, en ondersteund door juridische topadviseurs, waaronder Gecić Law en Clifford Chance, wat een belangrijke verwezenlijking in internationale financiën markeert voor de Group.

Over de Award

De TMT Finance Awards EMEA behoren tot de meest geachte onderscheidingen voor dealmaking en investering in de telecom-, media- en technologiesectoren. De winnaars worden door een onafhankelijke panel van juryleden geselecteerd en getuigen van uitmuntendheid in financiering, M&A en digitale infrastructuurtransacties in EMEA.

Over Telekom Srbija Group

De Telekom Srbija Group, met hoofdzetel in Servië en actief in 13 landen in Europa en daarbuiten (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), is een van de grootste en snelst groeiende telecommunicatieoperatoren in Zuidoost-Europa en een leider in digitale transformatie in de westelijke Balkan. Met om en bij 14 miljoen abonnees en meer dan 13.000 werknemers, levert de Group diensten in vier hoofdsegmenten: vaste telefonie, mobiele communicatie, internet en multimedia.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.