CapVest inicia negociaciones exclusivas con HLD sobre la adquisición propuesta de TSG
CapVest inicia negociaciones exclusivas con HLD sobre la adquisición propuesta de TSG
- HLD y la dirección conservarán participaciones minoritarias significativas en TSG, asociándose con CapVest en torno a un objetivo común: llevar a la empresa a su siguiente fase de crecimiento internacional
LONDRES Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP («CapVest»), una importante empresa de inversión con sede en Nueva York y Londres, y HLD, el grupo inversor europeo emprendedor, han iniciado negocaciones exclusivas sobre la propuesta de CapVest de adquirir una participación mayoritaria en TSG, líder europeo en servicios técnicos para infraestructuras energéticas esenciales.
Con sede en París, Francia, TSG es líder europeo en servicios técnicos de la industria energética, con presencia en más de 30 países de toda Europa y una plantilla de más de 7000 empleados.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Para obtener más información, póngase en contacto con:
En nombre de CapVest:
Ben Valdimarsson
Móvil: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com
En nombre de HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr
Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr