CapVest inicia negociaciones exclusivas con HLD sobre la adquisición propuesta de TSG

LONDRES Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP («CapVest»), una importante empresa de inversión con sede en Nueva York y Londres, y HLD, el grupo inversor europeo emprendedor, han iniciado negocaciones exclusivas sobre la propuesta de CapVest de adquirir una participación mayoritaria en TSG, líder europeo en servicios técnicos para infraestructuras energéticas esenciales.

Con sede en París, Francia, TSG es líder europeo en servicios técnicos de la industria energética, con presencia en más de 30 países de toda Europa y una plantilla de más de 7000 empleados.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.