-

CapVest inicia negociaciones exclusivas con HLD sobre la adquisición propuesta de TSG

  • HLD y la dirección conservarán participaciones minoritarias significativas en TSG, asociándose con CapVest en torno a un objetivo común: llevar a la empresa a su siguiente fase de crecimiento internacional
original

LONDRES Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP («CapVest»), una importante empresa de inversión con sede en Nueva York y Londres, y HLD, el grupo inversor europeo emprendedor, han iniciado negocaciones exclusivas sobre la propuesta de CapVest de adquirir una participación mayoritaria en TSG, líder europeo en servicios técnicos para infraestructuras energéticas esenciales.

Con sede en París, Francia, TSG es líder europeo en servicios técnicos de la industria energética, con presencia en más de 30 países de toda Europa y una plantilla de más de 7000 empleados.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para obtener más información, póngase en contacto con:
En nombre de CapVest:
Ben Valdimarsson
Móvil: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com

En nombre de HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr

Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr

Industry:

CapVest Partners LLP

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para obtener más información, póngase en contacto con:
En nombre de CapVest:
Ben Valdimarsson
Móvil: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com

En nombre de HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr

Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr

More News From CapVest Partners LLP

Resumen: Perceptive Imaging anuncia la sucesión de liderazgo: Doug Fulling asumirá el puesto de director general para acelerar el crecimiento, mejorar los servicios e impulsar la innovación

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Perceptive Imaging (“Perceptive” o “la Empresa”), líder global en imágenes de pruebas médicas para la comunidad de investigación clínica mundial, tiene el agrado de anunciar la designación de Doug Fulling como director general en reemplazo de David Herron, quien lideró la empresa hasta 2022. Fulling asumió sus funciones el 1 de octubre y liderará una ambiciosa estrategia de crecimiento orientada a una importante mejora de los servicios a clientes, el desarrollo de tecno...

Resumen: CapVest adquirirá la participación mayoritaria en STADA a Bain Capital y Cinven

BAD VILBEL, Alemania y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP ("CapVest"), empresa de inversión líder a nivel mundial, acaba de anunciar un acuerdo en firme con Bain Capital y Cinven para adquirirles la participación mayoritaria en STADA Arzneimittel AG "(STADA" o "la Empresa"), Empresa líder en el sector sanitario y farmacéutico especializada en Cuidado de la salud del consumidor, Genéricos y Especialidades farmacéuticas. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y auto...

Resumen: Eurazeo inicia negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION en relación con la venta de su participación en Ultra Premium Direct

PARÍS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ha iniciado negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION («IPN»), la empresa internacional de alimentos para mascotas en rápido crecimiento controlada por CapVest Partners LLP («CapVest»), en relación con la venta de Ultra Premium Direct («UPD»), la empresa líder de Francia en la venta directa al consumidor (D2C) de alimentos para mascotas a través de Internet. Fundada en 2013, UPD se ha consolidado como uno de los principales proveedores del mer...
Back to Newsroom