TVSモーター、バチカン市国にiQubeを2台納入

ローマ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 二輪・三輪モビリティ分野の世界的リーダーであるTVSモーターカンパニーとExelentiaは、バチカン市国行政庁にTVS iQube電動スクーターを2台提供することで、持続可能で責任あるモビリティへの取り組みを強化しています。

2月5日に公式に行われた納入は、バチカンとExelentiaとの強固な協力関係の一環であり、Exelentiaは既にイノベーションと持続可能性に焦点を当てたプロジェクトで活動しています。

Exelentiaによるこのイニシアチブは、TVSモーター・イタリアとのパートナーシップのもと、バチカン市国行政庁が既に着手しているエコロジカル・トランジション・プロセスにおけるさらなる具体的な一歩となります。このプロセスは、効率性、信頼性、そして人と環境への配慮をコアバリューとするバチカンのような独特な環境において日常的な運営ニーズを満たすために設計されたゼロエミッションモビリティ・ソリューションを目指すものです。

この機会の重要さを、TVSモーター・イタリアのゼネラルマネージャーであるジョヴァンニ・ノタルバルトロ・ディ・フルナリは次のように述べた。「バチカンのような権威ある場所でTVS iQube電動スクーターを導入することは、信頼性、直感的な使いやすさ、世界クラスの品質を基盤とする、都市型電動モビリティに対する当社のビジョンをの正しさを証明するものです。」と、

Exelentiaの創業者兼オーナーであるジョバンニ・ザッピアは述べています。「バチカン市国行政庁との提携は、特に繊細な都市環境や制度的環境に適した、成熟した信頼性の高いモビリティに貢献するというExelentiaのコミットメントを強化するものです。」

TVS iQube：ゼロエミッションモビリティの先駆け

TVS iQubeは、サイレント・パフォーマンスと最先端技術を兼ね備えていることが評価され、バチカンの歴史ある繊細な環境に最適と認められました。エコモードでは最大100kmの航続距離を実現するTVS iQubeは、TFTディスプレイと専用アプリでアクセス可能なSmartXonnectシステムによるインテリジェントなコネクティビティを特徴とする、優れた快適性を備えた移動手段です。

都市の移動と短距離の移動を楽な物にするために設計されたTVS iQubeは、以下を兼ね備えています

乗り心地

実用性

機能的な技術

排出ガスと騒音の完全なる排除

都市の移動と短距離の移動を楽な物にするために設計されたTVS iQubeは、乗り心地、使いやすさ、機能的な技術、そして排出ガスと騒音の完全な排除を実現します。

TVSモーターカンパニーはインドで設立されました。現在90カ国以上で事業を展開し、何百万人もの人々の実際の日常的なニーズに適した信頼性の高い車両を製造することで知られています。

「ラストマイル」モビリティの専門パートナーであるExelentiaは、信頼性が高い、アクセスしやすい、アーバンモビリティといったビジョンのなかで、TVS iQube電動スクーターを最も成熟した形で提供します。

TVSモーター・カンパニーについて

TVSM (BSE：532343、NSE：TVSMOTOR) は、世界有数の二輪車・三輪車メーカーとして、持続可能なモビリティを通じた進歩を推進し、インドおよびインドネシアに4つの最先端製造施設を擁しています。100年にわたる信頼、価値、顧客への情熱という伝統を基盤に、革新的かつ持続可能なプロセスを通じて、国際的に認められた最高品質の製品を製造することに誇りを持っています。TVSモーターは二輪車メーカーとして唯一、権威あるデミング賞を受賞した企業です。当社の製品は、J.D.パワーの日本自動車初期品質調査（IQS）および日本自動車商品魅力度（APEAL）において、各カテゴリーでトップの座を占めています。また、J.D.パワーの顧客サービス満足度調査では、4年連続で第1位にランクインしています。当社のグループ企業であるイギリスを拠点とするNorton Motorcyclesは、世界で最も感情に訴えるモーターサイクルブランドの一つです。当社のパーソナルeモビリティ分野の子会社であるSwiss E-Mobility Group (SEMG)とEGO Movementは、スイスにおける電動自転車市場でリーダー的な地位を占めています。TVSモーターカンパニーは90カ国に事業を展開しており、最高レベルの顧客体験を提供すべく尽力しています。詳しくは、www.tvsmotor.comをご覧ください。

