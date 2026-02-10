-

CapVest start exclusieve besprekingen met HLD over de voorgestelde overname van TSG

  • HLD en het bestuur behouden een aanzienlijk minderheidsbelang in TSG, in partnerschap met CapVest waarbij een gedeelde visie voorop staat om het bedrijf in haar volgende fase van wereldwijde groei te leiden
original

LONDEN & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een vooraanstaande beleggingsonderneming gevestigd in New York en Londen, en HLD, de Europese ondernemingsinvesteringsgroep, zijn exclusieve besprekingen gestart over het voorstel van CapVest om een meerderheidsaandeel te verwerven in TSG, een Europese leider in technische services voor kritieke energie-infrastructuur.

TSG, met hoofdzetel in Parijs, Frankrijk, is een Europese leider in technische services voor de energiesector met een pan-Europese voetafdruk in meer dan 30 landen en heeft meer dan 7.000 werknemers in dienst.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Voor CapVest:
Ben Valdimarsson
Gsm: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com

Voor HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr

Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr

Industry:

CapVest Partners LLP

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Voor CapVest:
Ben Valdimarsson
Gsm: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com

Voor HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr

Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr

More News From CapVest Partners LLP

Samenvatting: Perceptive Imaging kondigt opvolging van leidinggevende aan: Doug Fulling benoemd tot CEO om groei te versnellen, diensten te verbeteren en innovatie te stimuleren

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Perceptive Imaging (of “het bedrijf”), een wereldwijde leider op het gebied van beeldvorming voor klinische proeven voor de wereldwijde klinische onderzoeksgemeenschap, is verheugd de benoeming van Doug Fulling als CEO aan te kondigen. Hij volgt David Herron op, die sinds 2022 leiding gaf aan het bedrijf. Fulling is op 1 oktober in zijn nieuwe functie begonnen en zal leiding geven aan een ambitieuze groeistrategie met als doel de klantenservice aanzienlijk te verbeteren...

Toonaangevende Nederlandse leverancier van pindakaas en ingrediënten Bredabest sluit zich aan bij Natra

MADRID & RAAMSDONKSVEER, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Natra, een van Europa's toonaangevende private label- en co-manufacturingbedrijven voor chocoladeproducten, en Bredabest, een toonaangevende Nederlandse producent van pindakaas en andere ingrediënten op basis van pinda's, bundelen hun krachten om een krachtpatser te creëren op het gebied van zoete spreads en zoetwaren. Ze combineren hun expertise, innovatie en schaalgrootte om klanten in heel Europa en daarbuiten beter van dienst te kunnen zi...

Samenvatting: CapVest neemt meerderheidsbelang in STADA over van Bain Capital en Cinven

BAD VILBEL, Duitsland & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, heeft vandaag een definitieve overeenkomst gesloten met Bain Capital en Cinven waarbij het een meerderheidsbelang krijgt in STADA Arzneimittel AG (‘STADA’ of “het Bedrijf”), een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg en farmaceutica, gespecialiseerd in consumentengezondheidszorg, generieke geneesmiddelen en gespecialiseerde farmaceutische producten. De...
Back to Newsroom