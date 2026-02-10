CapVest start exclusieve besprekingen met HLD over de voorgestelde overname van TSG
CapVest start exclusieve besprekingen met HLD over de voorgestelde overname van TSG
- HLD en het bestuur behouden een aanzienlijk minderheidsbelang in TSG, in partnerschap met CapVest waarbij een gedeelde visie voorop staat om het bedrijf in haar volgende fase van wereldwijde groei te leiden
LONDEN & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een vooraanstaande beleggingsonderneming gevestigd in New York en Londen, en HLD, de Europese ondernemingsinvesteringsgroep, zijn exclusieve besprekingen gestart over het voorstel van CapVest om een meerderheidsaandeel te verwerven in TSG, een Europese leider in technische services voor kritieke energie-infrastructuur.
TSG, met hoofdzetel in Parijs, Frankrijk, is een Europese leider in technische services voor de energiesector met een pan-Europese voetafdruk in meer dan 30 landen en heeft meer dan 7.000 werknemers in dienst.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Voor CapVest:
Ben Valdimarsson
Gsm: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com
Voor HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr
Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr