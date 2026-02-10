CapVest start exclusieve besprekingen met HLD over de voorgestelde overname van TSG

LONDEN & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een vooraanstaande beleggingsonderneming gevestigd in New York en Londen, en HLD, de Europese ondernemingsinvesteringsgroep, zijn exclusieve besprekingen gestart over het voorstel van CapVest om een meerderheidsaandeel te verwerven in TSG, een Europese leider in technische services voor kritieke energie-infrastructuur.

TSG, met hoofdzetel in Parijs, Frankrijk, is een Europese leider in technische services voor de energiesector met een pan-Europese voetafdruk in meer dan 30 landen en heeft meer dan 7.000 werknemers in dienst.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.