Andersen Consulting nawiązuje współpracę z Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą konsultingową Lighthouse Consultants z siedzibą w Londynie, która specjalizuje się w księgowości śledczej oraz dochodzeniach finansowych.

Firma Lighthouse Consultants, którą założył dyrektor zarządzający Kingsley Bye, świadczy szereg usług, w tym zakresie dochodzeń prowadzonych w odniesieniu do nadużyć i przestępstw finansowych, postępowań dotyczących łapówkarstwa i korupcji, sporów sądowych i analizy roszczeń ubezpieczeniowych, analiz finansowych, ocen ryzyka, kontroli wewnętrznych oraz kontroli zgodności z przepisami, a także audytów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firmę tworzy zespół doświadczonych biegłych księgowych, specjalistów w dziedzinie rachunkowości zarządczej, którzy współpracują z kancelariami prawnymi, zamożnymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami charytatywnymi w celu rozwiązywania skomplikowanych sporów, ograniczania ryzyka i zwiększania przejrzystości we wszystkich procesach finansowych i związanych z prowadzoną działalnością.

– Dzięki połączeniu wiedzy fachowej naszej firmy z dziedziny księgowości śledczej i działalności dochodzeniowej z globalną platformą Andersen możemy zapewnić klientom bardziej kompleksowy zbiór usług stanowiący odpowiedź na ich potrzeby, od zapobiegania ryzyku po rozstrzyganie skomplikowanych sporów – powiedział Kingsley. – Nawiązanie tej współpracy umożliwia nam dostarczanie głębszych analiz, wzmocnienie czynności klientów związanych z przestrzeganiem przepisów oraz wsparcie ich w podjęciu czynnego, a nie biernego podejścia, zapewniając im przy tym wymierne korzyści.

– Dzięki zdolnościom firmy Lighthouse Consultants w zakresie księgowości śledczej i jej bogatej wiedzy w zakresie dochodzeń możemy zwiększyć potencjał pod względem eliminowania coraz większych zawiłości, z którymi mierzą się dziś organizacje w obecnym otoczeniu regulacyjnym i w świetle obecnych poziomów ryzyka – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Świadczone przez nią usługi stanowią uzupełnienie naszej ogólnej platformy i pozwalają jeszcze bardziej rozwijać nasze zintegrowane rozwiązania w celu wyjścia naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

