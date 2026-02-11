Umm Al Qura for Development & Construction Company cierra con éxito su participación en el Real Estate Future Forum 2026

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Umm Al Qura for Development & Construction Company, propietaria, desarrolladora y operadora de Masar Destination en La Meca, concluyó su participación como socio estratégico en el Real Estate Future Forum (RFF) de este año. El foro se celebró en Riad del 26 al 28 de enero, bajo el patrocinio de su excelencia el ministro de Asuntos Municipales, Rurales y Vivienda, el Sr. Majid bin Abdullah Al-Hogail.

El pabellón de la empresa despertó un fuerte interés entre inversores y asistentes, donde se presentaron los principales ejes de Masar Destination, las oportunidades de inversión disponibles y los avances más recientes del proyecto, junto con el progreso significativo alcanzado en los últimos meses.

Durante el foro, Umm Al Qura for Development & Construction anunció el lanzamiento de una plataforma digital unificada de propiedad, a través de desarrolladores autorizados. La plataforma ofrece información precisa y completa en árabe e inglés, lo que refuerza la transparencia y la gobernanza en todas las etapas del proceso de desarrollo.

En el mismo encuentro, Masar Destination obtuvo la certificación LEED Gold en la categoría Comunidades, lo que representa un hito relevante para el proyecto. Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Masar con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y con el desarrollo de un entorno urbano integrado que equilibre los aspectos ambientales, sociales y económicos.

Este logro consolida la posición de Masar como un proyecto urbano de referencia en el centro de La Meca y reafirma su alineación con los objetivos de Vision 2030, al contribuir a un modelo urbano sustentable orientado a mejorar la calidad de vida y a responder a las aspiraciones futuras.

Mediante su participación activa en el RFF, Umm Al Qura for Development & Construction reafirmó su compromiso de desarrollar Masar conforme a los más altos estándares internacionales y de fortalecer alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo urbano responsable. Estas iniciativas benefician tanto a los visitantes como a los residentes de la Ciudad Santa y reflejan las aspiraciones del Reino de avanzar hacia un entorno urbano planificado y sustentable.

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.