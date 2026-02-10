CapVest nimmt exklusive Gespräche mit HLD über die geplante Übernahme von TSG auf

LONDON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP („CapVest“), eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und London, und HLD, eine unternehmerische europäische Investmentgruppe, haben exklusive Gespräche über die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an TSG durch CapVest aufgenommen. TSG ist ein europäischer Marktführer im Bereich technischer Dienstleistungen für kritische Energieinfrastrukturen.

TSG mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein europäischer Marktführer im Bereich technischer Dienstleistungen für die Energiebranche mit einer paneuropäischen Präsenz in über 30 Ländern und mehr als 7.000 Mitarbeitern. Ursprünglich auf Tankstellen und private Flotten-Energieinfrastrukturen und -systeme fokussiert, hat TSG seit der Übernahme durch HLD 2020 einen bedeutenden Wandel als wichtiger Wegbereiter der Energiewende durchlaufen und bietet nun eine vielfältige Palette an technischen Dienstleistungen für verschiedene Energiebereiche an, darunter Strom (Hoch- und Niederspannung), Laden, Solar, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Biokraftstoffe sowie Gas und Biogas. Unter der Führung von HLD und dem Management ist der Jahresumsatz auf über 1,4 Milliarden Euro gestiegen, wobei neue Energien etwa die Hälfte des Umsatzes ausmachen.

Die aktuellen Aktivitäten von TSG konzentrieren sich auf Design, Engineering und Bau, Tests, Ausrüstungslieferung, Wartung und Projektmanagement. Dank dieser Multi-Energie-Kompetenzen, seiner umfassenden technischen Erfahrung und seiner geografischen Präsenz in 30 Ländern hat TSG langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu einer Vielzahl führender Energieinfrastrukturbetreiber aufgebaut, von denen viele bereits seit mehreren Jahrzehnten zu seinen Kunden zählen. TSG hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erzielt, das von positiven mittel- und langfristigen Trends angetrieben wurde, darunter der wachsende Investitionsbedarf in kritische Energieinfrastrukturen und der Übergang zu nachhaltigeren Multi-Energie-Lösungen.

Als führender Private-Equity-Investor ist CapVest dafür bekannt, Partnerschaften mit ambitionierten Unternehmen einzugehen, die wichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, und seinen Portfoliounternehmen fundiertes Branchenwissen zur Verfügung zu stellen. Damit ist das Unternehmen ideal positioniert, um TSG in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, einschließlich der Beschleunigung des organischen Wachstums und der Unterstützung weiterer komplementärer Akquisitionen. Nach Abschluss der geplanten Transaktion werden HLD und Mitglieder des Managementteams bedeutende Minderheitsanteile an TSG behalten, was ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und ihr Engagement für die Unterstützung des weiteren Wachstums von TSG unterstreicht.

Fred Raikes, Partner bei CapVest, sagte: „Wir glauben, dass TSG gut positioniert ist, um sein internationales Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen, indem es sein hervorragendes und hochqualifiziertes Team, seinen Ruf für exzellente Servicequalität und den anhaltenden Bedarf der Infrastrukturbetreiber an der Wartung, Modernisierung und Bereitstellung nachhaltigerer Energieinfrastrukturen und -lösungen nutzt. Wir freuen uns darauf, mit Jean-Marc Bianchi und seinem Team zusammenzuarbeiten, um auf ihren bisherigen Erfolgen aufzubauen und TSG dabei zu helfen, die spannenden Wachstumschancen zu nutzen, die vor ihm liegen.“

Cédric Chateau, Partner und Vorsitzender des Investitionsausschusses von HLD, sagte: „TSG hat in den letzten fünf Jahren, in denen HLD zusammen mit Jean-Marc Bianchi und seinen Teams an der Unternehmensbeteiligung beteiligt war, einen tiefgreifenden Wandel und eine unglaubliche Beschleunigung durchlaufen. Das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Akteur der Energiewende in Europa entwickelt. Die kommenden Jahre sind für TSG ebenso spannend, und wir freuen uns, diese Reise gemeinsam mit dem Management und CapVest fortzusetzen.“

Jean-Marc Bianchi, Vorsitzender und CEO von TSG, sagte: „CapVest genießt einen ausgezeichneten Ruf für die enge Zusammenarbeit mit dem Management bei der Transformation der Größe und des Umfangs seiner Portfoliounternehmen und ist ein idealer nächster Partner, um gemeinsam mit uns unsere ehrgeizigen Pläne für das Unternehmen zu verwirklichen. Ihre Philosophie, erheblich in Menschen, Innovation und Fähigkeiten zu investieren und sich auf organisches und akquisitionsgetriebenes Wachstum zu konzentrieren, spiegelt unsere Grundsätze und Pläne wider, und wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihnen. In gleicher Weise war HLD ein ausgezeichneter Partner, und wir sind sehr dankbar für ihren Beitrag zu all unseren bisherigen Erfolgen und freuen uns, dass sie weiterhin Teil unserer Reise sind.“

Die Transaktion unterliegt weiterhin dem rechtlichen Verfahren der Unterrichtung und Konsultation der zuständigen Arbeitnehmervertretungen, der behördlichen Genehmigungen in den wichtigsten Rechtsordnungen, in denen TSG tätig ist, sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Die Bedingungen der geplanten Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Finanzberater von CapVest waren Perella Weinberg Partners und Rothschild & Co.

Finanzberater von HLD waren Amala Partners und Citi.

