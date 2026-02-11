Andersen Consulting aggiunge Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Lighthouse Consultants, società di consulenza con sede a Londra, specializzata in contabilità forense e indagini finanziarie.

Fondata dall'AD Kingsley Bye, Lighthouse Consultants offre servizi come indagini su truffe e reati finanziari, su corruzione e concussione, analisi di controversie legali e richieste di risarcimento assicurativo, analisi finanziarie, valutazioni del rischio, revisioni interne e di conformità e audit di sostenibilità. Il team di commercialisti certificati con esperienza della società collabora con studi legali, individui con un elevato patrimonio netto, imprese e organizzazioni di beneficenza per risolvere contenziosi complessi, mitigare i rischi e migliorare la trasparenza nei processi finanziari e operativi.

"Integrando la nostra competenza in ambito forense e investigativo con la piattaforma globale di Andersen, siamo in grado di offrire una suite più completa di servizi rivolti alle esigenze dei clienti, dalla prevenzione dle rischio alla risoluzione di contenziosi complessi”, ha dichiarato Kingsley. “Questa collaborazione ci consente di offrire ulteriori approfondimenti, rafforzare la posizione dei clienti in materia di conformità e aiutarli a prendere un approccio proattivo piuttosto che reattivo nella fornitura di valore misurabile".

"Le capacità forensi di Lighthouse Consultants e la profondità investigativa rafforzano la nostra capacità di affrontare le sempre maggiori complessità che le organizzazioni si trovano ad affrontare nell'attuale ambiente normativo e del rischio", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "I loro servizi completano la nostra piattaforma complessiva e sviluppano ulteriormente le nostre soluzioni integrate per soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei clienti”.

Andersen Consulting è uno studio di consulenza globale che fornisce una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale, alla trasformazione aziendale, tecnologica e dell'IA, nonché soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello e competenze in materia fiscale, legale, di valutazione e di mobilità globale su una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 località attraverso le società membro e collaboranti. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza tramite le società membro e quelle con cui collabora in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.