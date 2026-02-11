TVS Motor livre deux iQubes à la préfecture de la Cité du Vatican

ROME--(BUSINESS WIRE)--TVS Motor Company, leader mondial de la mobilité à deux et trois roues, et Exelentia renforcent leur engagement en faveur d'une mobilité durable et responsable en fournissant au gouvernement de l'État de la Cité du Vatican deux scooters électriques TVS iQube.

La livraison officielle, qui a eu lieu le 5 février, s'inscrit dans le cadre d'une collaboration renforcée entre le Vatican et Exelentia, déjà active dans des projets axés sur l'innovation et la durabilité.

Cette initiative d'Exelentia Exelentia, en partenariat avec TVS Motor Italia, marque une nouvelle étape concrète dans le processus de transition écologique déjà engagé par le Gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. Ce processus vise à mettre en place des solutions de mobilité zéro émission conçues pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens d'un contexte unique comme celui du Vatican, où l'efficacité, la fiabilité et le respect des personnes et de l'environnement sont des valeurs fondamentales.

Soulignant l'importance de cet événement, Giovanni Notarbartolo di Furnari, directeur général de TVS Motor Italia, a déclaré : « Le déploiement des scooters électriques TVS iQube dans un cadre prestigieux tel que le Vatican valide notre vision de la mobilité électrique urbaine, fondée sur la fiabilité, la facilité d'utilisation intuitive et une qualité de classe mondiale. »

Giovanni Zappia, fondateur et propriétaire d'Exelentia, a déclaré : « Le partenariat conclu avec le Gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican renforce l'engagement d'Exelentia à contribuer concrètement à une mobilité mature et fiable, parfaitement adaptée à des contextes urbains et institutionnels particulièrement sensibles. »

TVS iQube : à l'avant-garde de la mobilité zéro émission

Le TVS iQube a été sélectionné pour ses performances silencieuses et sa technologie de pointe, qui le rendent particulièrement adapté à l'environnement historique et hautement sensible du Vatican. Avec une autonomie pouvant atteindre 100 km en mode éco, c'est un moyen de transport offrant un confort supérieur, caractérisé par une connectivité intelligente développée grâce au système SmartXonnect, accessible via un écran TFT TFTet une application dédiée.

Conçu pour simplifier la mobilité urbaine et les trajets courts, le TVS iQube combine confort de conduite, facilité d'utilisation, technologie fonctionnelle et absence totale d'émissions et de bruit.

TVS Motor Company a été fondée en Inde. Elle est actuellement présente dans plus de 90 pays et est reconnue pour produire des véhicules fiables adaptés aux besoins réels et quotidiens de millions de personnes.

Exelentia, partenaire spécialisé dans la mobilité « dernier kilomètre », apporte au scooter électrique TVS iQube son expression la plus aboutie dans une vision de mobilité urbaine fiable et accessible.

À propos de TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE : 532343 et NSE : TVSMOTOR) est un fabricant mondialement réputé de deux et trois-roues, qui promeut le progrès grâce à une mobilité durable avec quatre usines de fabrication à la pointe de la technologie situées en Inde et en Indonésie. Fort d'un héritage centenaire de confiance, de valeur et de passion pour ses clients, il est fier de fabriquer des produits de la plus haute qualité, reconnus internationalement, grâce à des processus innovants et durables. TVS Motor est la seule entreprise de deux-roues à avoir remporté le prestigieux prix Deming. Nos produits sont en tête de leurs catégories respectives dans les enquêtes J.D. Power IQS et APEAL. Nous avons été classés n° 1 dans l'enquête J.D. Power sur la satisfaction du service client pendant quatre années consécutives. Notre société Norton Motorcycles, basée au Royaume-Uni, est l'une des marques de motos les plus emblématiques au monde. Nos filiales dans le domaine de la mobilité électrique personnelle, Swiss E-Mobility Group (SEMG) et EGO Movement, occupent une position de leader sur le marché des vélos électriques en Suisse. TVS Motor Company s'efforce d'offrir la meilleure expérience client possible dans les 90 pays où nous sommes présents. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tvsmotor.com.

