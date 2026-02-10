Le groupe Telekom Srbija remporte le prix « Telecom Deal of the Year » pour son émission obligataire historique de 900 millions d'euros

BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Telekom Srbija a reçu le prix « Europe Telecom Deal of the Year » lors des prestigieux TMT Finance Awards EMEA 2026, qui récompensent l'excellence dans le domaine du financement des télécommunications. Ce prix lui a été décerné pour son euro-obligation d'entreprise de 900 millions de dollars US, cotée sur Euronext Dublin.

Ce prix récompense les transactions exceptionnelles dans le secteur des télécommunications en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Cette distinction prestigieuse souligne le succès stratégique de Telekom Srbija dans la réalisation d'une transaction financière internationale de grande envergure qui a renforcé la confiance des investisseurs et élargi la présence de l'entreprise sur les marchés financiers. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance continue et la reconnaissance mondiale du groupe Telekom Srbija.

Vladimir Lučić, PDG du groupe Telekom Srbija, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers que notre euro-obligation ait été reconnue comme la transaction télécom européenne de l'année. Ce prix reflète non seulement le succès de la transaction, mais aussi la confiance des investisseurs mondiaux dans notre stratégie, notre solidité financière et notre vision à long terme de la croissance. Il renforce notre engagement en faveur de l'innovation, de la discipline financière et du leadership international dans le secteur des télécommunications. »

L'euro-obligation internationale de 900 millions de dollars US, cotée sur Euronext Dublin, a été émise par un consortium de banques de premier plan, dont Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank et d'autres, et soutenue par des conseillers juridiques de renom, notamment Gecić Law et Clifford Chance, marquant ainsi une réalisation importante pour le groupe dans le domaine de la finance internationale.

À propos du prix

Les TMT Finance Awards EMEA comptent parmi les distinctions les plus prestigieuses dans le domaine des transactions et des investissements dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies. Les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant et reflètent l'excellence dans les domaines du financement, des fusions-acquisitions et des transactions liées aux infrastructures numériques dans la région EMEA.

À propos du groupe Telekom Srbija

Le groupe Telekom Srbija, dont le siège social est situé en Serbie et qui opère dans 13 pays en Europe et au-delà (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), est l'un des opérateurs de télécommunications les plus importants et les plus dynamiques d'Europe du Sud-Est, et un leader de la transformation numérique dans les Balkans occidentaux. Avec près de 14 millions d'abonnés et plus de 13 000 employés, le groupe fournit des services dans quatre segments clés : la téléphonie fixe, les communications mobiles, l'Internet et le multimédia.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.