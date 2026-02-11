Umm Al Qura for Development & Construction Company conclude la partecipazione al Real Estate Future Forum 2026

Riad, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Umm Al Qura for Development & Construction Company, società proprietaria, responsabile dello sviluppo e della gestione di Masar Destination a La Mecca, ha concluso la sua partecipazione in qualità di partner strategico al Real Estate Forum (RFF) di quest'anno. Il forum si è tenuto a Riad dal 26 al 28 gennaio sotto il patrocinio di Sua Eccellenza, il Ministro degli Affari municipali rurali e dell'edilizia residenziale, Majid bin Abdullah Al-Hogail.

Il padiglione della società, che ha suscitato forte interesse da parte di investitori e visitatori, presentava i componenti chiave di Masar Destination, le opportunità di investimento disponibili e i recenti sviluppi del progetto immobiliare. Ha inoltre evidenziato i significativi progressi compiuti negli ultimi mesi.

Durante il forum, Umm Al Qura for Development & Construction ha annunciato il lancio di una piattaforma digitale unificata per la proprietà attraverso sviluppatori approvati. La piattaforma fornisce informazioni accurate e complete sia in arabo che in inglese, migliorando la trasparenza e la governance in tutto il processo di sviluppo.

In concomitanza con la sua partecipazione al forum, Masar Destination ha recentemente ottenuto anche la certificazione LEED Gold nella categoria Comunità, che rappresenta una tappa fondamentale per il progetto. Il riconoscimento riflette l'impegno di Masar nei confronti dei massimi standard internazionali di sostenibilità e nella creazione di un ambiente urbano integrato che coniughi considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

Questo risultato rafforza la posizione di Masar come progetto di sviluppo urbano leader nel cuore de La Mecca e riflette il suo costante allineamento con gli obiettivi della Vision 2030, contribuendo alla creazione di un modello urbano sostenibile che migliora la qualità della vita e soddisfa le aspirazioni future.

Attraverso la sua partecipazione attiva all'RFF, Umm Al Qura for Development & Construction ha ribadito il proprio impegno a sviluppare Masar in conformità con i massimi standard internazionali e a rafforzare le partnership strategiche che promuovono lo sviluppo urbano sostenibile. Questi sforzi sostengono sia i visitatori che i residenti della Città Santa, riflettendo al contempo le aspirazioni del Regno per un futuro urbano ben pianificato e sostenibile.

Fonte: AETOSWire