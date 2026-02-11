-

TVS Motor lleva la movilidad eléctrica al Vaticano con la entrega de dos escúteres iQube

  • La colaboración entre TVS Motor Italia y Exelentia impulsa soluciones de transporte sostenibles y responsables
ROMA--(BUSINESS WIRE)--TVS Motor Company, líder global en movilidad sobre dos y tres ruedas, y Exelentia refuerzan su compromiso con la movilidad sostenible y responsable al entregar al Gobierno del Vaticano dos escúteres eléctricos TVS iQube.

La entrega oficial, realizada el 5 de febrero, forma parte de una alianza entre el Vaticano y Exelentia, que ya participa en proyectos enfocados en innovación y sostenibilidad.

Esta iniciativa, llevada adelante por Exelentia en asociación con TVS Motor Italia, constituye un paso concreto más en la transición ecológica que el Gobierno del Vaticano viene implementando, con el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad cero emisiones que respondan a las necesidades operativas diarias de un contexto único como el Vaticano, donde la eficiencia, la confiabilidad y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente, son valores fundamentales.

Giovanni Notarbartolo di Furnari, gerente general de TVS Motor Italia, destacó la importancia de esta entrega y declaró: “Llevar los escúteres eléctricos TVS iQube a un lugar tan emblemático como el Vaticano refuerza nuestra visión de la movilidad urbana eléctrica: segura, práctica y de primer nivel”.

Por su parte, Giovanni Zappia, fundador y propietario de Exelentia, afirmó: “La asociación con el Gobierno del Vaticano reafirma el compromiso de Exelentia de ofrecer soluciones de movilidad confiables y diseñadas para entornos urbanos e institucionales exigentes”.

TVS iQube: innovación y movilidad cero emisiones en el Vaticano

El TVS iQube fue elegido por su funcionamiento silencioso y tecnología avanzada, lo que lo hace ideal para el entorno histórico y prestigioso del Vaticano. Con una autonomía de hasta 100 km en modo Eco, ofrece un confort superior y conectividad inteligente mediante el sistema SmartXonnect, accesible desde la pantalla TFT y la aplicación móvil.

Diseñado para facilitar los traslados urbanos y de corta distancia, el TVS iQube combina confort en la conducción, manejo sencillo y práctico, tecnología funcional e intuitiva y cero emisiones con funcionamiento silencioso.

TVS Motor Company, fundada en India, opera en más de 90 países y es reconocida por fabricar vehículos seguros y eficientes que responden a las necesidades diarias de millones de personas.

Exelentia, especialista en movilidad de “última milla”, potencia el TVS iQube como solución de movilidad urbana segura, práctica y accesible.

Acerca de TVS Motor Company

TVS Motor Company (BSE:532343 y NSE:TVSMOTOR) es un fabricante internacional de vehículos de dos y tres ruedas, líder en movilidad ecoeficiente con cuatro plantas de última generación en India e Indonesia. Con más de 100 años de trayectoria basada en confianza, calidad y pasión por sus clientes, TVS Motor se destaca por producir vehículos reconocidos a nivel global mediante procesos innovadores y sostenibles. Es la única empresa de dos ruedas en recibir el prestigioso Deming Prize y sus productos lideran los rankings en las encuestas J.D. Power IQS y APEAL. Además, recibió reconocimiento por excelencia en atención al cliente durante cuatro años consecutivos. Su filial, Norton Motorcycles, con base en el Reino Unido, es una de las marcas icónicas de motocicletas del mundo. Por su parte, sus filiales dedicadas a la movilidad eléctrica, Swiss E-Mobility Group (SEMG) y EGO Movement, lideran el mercado de bicicletas eléctricas en Suiza. TVS Motor Company garantiza la mejor experiencia de conducción y servicio a millones de clientes en más de 90 países. Para más información, visite www.tvsmotor.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Para más información, contactarse con:
Kanika Mehta – kanika.mehta@tvsmotor.com

