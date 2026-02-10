KALEON : EQUITA et TP ICAP Midcap initient la couverture du titre avec une recommandation à l’ACHAT et des objectifs de cours respectifs de 5,00 € et 5,50 € par action

MILAN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Kaleon (Paris:ALKLN) (MIL:KLN), une société contrôlée par la famille Borromeo, spécialisée dans la gestion et la valorisation touristique du patrimoine artistique, naturel et culturel, annonce aujourd’hui la couverture de son titre par des brokers de premier plan, EQUITA et TP ICAP Midcap.

EQUITA a émis une recommandation ACHAT avec un cours cible de 5,00 € par action, tandis que TP ICAP Midcap a également initié la couverture avec une recommandation ACHAT et un cours de cible de 5,50 € par action, représentant un potentiel significatif de hausse par rapport au cours de clôture du 9 février.

Les rapports de recherche sont disponibles publiquement sur le site de Borsa Italiana, ainsi que sur le site de Kaleon dans la section relations investisseurs.

A propos de Kaleon

Kaleon est une société fondée en 1983 par la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion, la protection et la mise en valeur d'importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux. Son modèle économique est innovant et sépare la gestion de la propriété des actifs, favorisant ainsi la gestion entrepreneuriale de l'activité. Le cœur de métier de la société, Terre Borromeo, est la marque qui identifie les sites culturels et naturels prestigieux du lac Majeur liés à la famille Borromeo, tels que l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel des îles Borromées, le parc Pallavicino à Stresa, le parc du Mottarone, avec ses 500 hectares de forêt, la Rocca di Angera, sur le versant lombard dans la province de Varèse, et les châteaux de Cannero, dans le haut Verbano. Avec 225 employés et plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du tourisme, Kaleon se positionne comme un pionnier du tourisme culturel de haute qualité. En 2025, Kaleon a enregistré plus d'un million de visiteurs. En 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 21,7 millions d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 25 %. Après une croissance constante (TCAC 2013-2024 +11 %), la société vise désormais à étendre ses activités en Italie et à l'étranger, en proposant des expériences culturelles authentiques et durables pour les générations futures.

Pour plus d’informations : https://kaleon.com/