TVS Motor offre due iQubes al Governorato dello Stato della Città del Vaticano

TVS Motor Company, un leader globale nella mobilità in veicoli a due e tre ruote, e Exelentia stanno rafforzando l'impegno verso la mobilità sostenibile e responsabile fornendo al Governorato dello Stato della Città del Vaticano due scooter elettrici TVS iQube.

La consegna ufficiale, avvenuta il 5 febbraio, fa parte di una collaborazione consolidata tra il Vaticano ed Exelentia – già attiva in progetti incentrati sull'innovazione e la sostenibilità.

Questa iniziativa di Exelentia in collaborazione con TVS Motor Italia segna un ulteriore passo avanti concreto verso la transizione ecologica già avviata dal Governorato dello Stato della Città del Vaticano.

