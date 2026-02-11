Umm Al Qura for Development & Construction Company sluit deelname aan het Real Estate Future Forum 2026 af

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Umm Al Qura for Development & Construction Company, eigenaar, ontwikkelaar en exploitant van de Masar-bestemming in Mekka, heeft haar deelname als strategische partner aan het Real Estate Forum (RFF) van dit jaar afgerond. Het forum vond van 26 tot en met 28 januari plaats in Riyad, onder het patronaat van Zijne Excellentie, de minister van Gemeentelijke en Plattelandszaken en Huisvesting, de heer Majid bin Abdullah Al-Hogail.

Het paviljoen van het bedrijf, dat veel belangstelling trok van investeerders en bezoekers, presenteerde de belangrijkste onderdelen van de Masar-bestemming, de beschikbare investeringsmogelijkheden en de recente projectontwikkelingen. Daarnaast werd de aanzienlijke vooruitgang benadrukt die in de afgelopen maanden is geboekt.

Tijdens het forum kondigde Umm Al Qura for Development & Construction Company de lancering aan van een uniform digitaal eigendomsplatform via erkende ontwikkelaars. Het platform biedt nauwkeurige en uitgebreide informatie in zowel het Arabisch als het Engels, waardoor de transparantie en governance gedurende het ontwikkelingsproces worden versterkt.

Gelijktijdig met haar deelname aan het forum heeft ook Masar Destination onlangs de LEED Gold-certificering in de categorie Communities ontvangen, wat een belangrijke mijlpaal voor het project markeert. De erkenning weerspiegelt Masars inzet voor de hoogste internationale duurzaamheidsnormen en voor het creëren van een geïntegreerde stedelijke omgeving waarin ecologische, sociale en economische overwegingen in balans zijn.

Deze prestatie versterkt Masars positie als toonaangevende stedelijke ontwikkeling in het hart van Mekka en weerspiegelt de voortdurende afstemming op de doelstellingen van Vision 2030, waarmee wordt bijgedragen aan de totstandkoming van een duurzaam stedelijk model dat de kwaliteit van leven verbetert en inspeelt op toekomstige ambities.

Door haar actieve deelname aan RFF bevestigde Umm Al Qura for Development & Construction Company haar inzet voor de ontwikkeling van Masar volgens de hoogste internationale normen en voor het versterken van strategische partnerschappen die duurzame stedelijke ontwikkeling bevorderen. Deze inspanningen ondersteunen zowel bezoekers als inwoners van de Heilige Stad en weerspiegelen tegelijkertijd de ambities van het Koninkrijk Saudi-Arabië voor een goed geplande en duurzame stedelijke toekomst.

Bron: AETOSWire