アンダーセン・コンサルティング、ライトハウス・コンサルタンツと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、法務会計および財務調査を専門とするロンドン拠点のコンサルティング会社であるライトハウス・コンサルタンツと協業契約を締結しました。

ライトハウス・コンサルタンツは、マネージング・ディレクターのキングスリー・バイ氏によって設立され、不正・金融犯罪の調査、贈収賄および汚職に関する調査、訴訟および保険金請求の分析、財務分析、リスク評価、内部監査およびコンプライアンス・レビュー、ならびにサステナビリティ監査などのサービスを提供しています。同社には、経験豊富な公認管理会計士で構成されるチームが在籍しており、法律事務所、富裕層個人、企業、慈善団体と連携しながら、複雑な紛争の解決、リスクの軽減、財務および業務プロセスにおける透明性の向上を支援しています。

キングスリー・バイ氏は次のように述べています。「当社の法務会計および調査の専門知識をアンダーセンのグローバル・プラットフォームと統合することで、リスク予防から複雑な紛争解決に至るまで、顧客のニーズに対応する、より包括的なサービス群を提供することが可能になります。このコラボレーションにより、より深い洞察を提供し、顧客のコンプライアンス体制を強化するとともに、事後対応ではなく、より能動的なアプローチを支援し、測定可能な価値の提供につなげることができます。」

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ボルサッツは、次のように述べています。「ライトハウス・コンサルタンツの法務会計および調査分野における能力と深い専門性は、今日の規制およびリスク環境において組織が直面する複雑化する課題への対応力をさらに強化するものです。同社のサービスは、当社の全体的なプラットフォームと補完関係にあり、顧客ニーズの進化に対応するための統合ソリューションをさらに発展させるものです。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジーおよびAI変革、人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社は、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、世界1,000か所以上の拠点において、5万人を超えるプロフェッショナルを擁するメンバーファームおよび協力ファームを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリー分野における世界水準の専門性を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバーファームおよび協力ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

