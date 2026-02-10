Kingswood Capital Management adquiere el negocio de papel de Coveris y recupera la histórica marca Paragon Print and Packaging

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Kingswood Capital Management, LP (junto con sus filiales, “Kingswood”) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de papel (“BU Paper”) de Coveris, un fabricante global de soluciones de embalaje en papel y plástico. Como parte del acuerdo, BU Paper volverá a operar bajo la marca Paragon Print and Packaging (“Paragon”), recuperando así su nombre histórico. Jo Ormrod, directora de operaciones, será la nueva directora ejecutiva de Paragon, mientras que la gestión actual permanecerá al frente de la empresa. Se espera que la operación se complete en las próximas semanas, sujeta a los requisitos legales y regulatorios habituales.

Paragon produce soluciones de embalaje de papel sostenibles y de primer nivel, orientadas a sectores clave como alimentación, productos del hogar y cuidado personal. Fundada en 1994, la empresa se especializa en productos como etiquetas autoadhesivas y sin liner, cartón con forro, cajas y bandejas, elaborados con materiales ecológicos.

“Estamos entusiasmados con este nuevo capítulo junto a Kingswood”, declaró Jo Ormrod. “Nos enorgullece recuperar nuestro nombre histórico, Paragon, una marca que los clientes conocen y en la que confían desde hace más de tres décadas. Me alegra lo que hemos logrado hasta ahora y espero colaborar con todo el equipo de Kingswood mientras crecemos como empresa independiente, con el objetivo de garantizar la excelencia y continuar ofreciendo soluciones sostenibles que nuestros clientes aprecian”.

“Nos ha impresionado la posición de Paragon en el mercado, la solidez de su cartera de productos y su liderazgo empresarial”, señaló Andrew Kovach, director general de Kingswood. “La marca Paragon es muy reconocida en el Reino Unido y Europa continental por su fiabilidad y excelencia. Además, a medida que las empresas de todo el mundo buscan soluciones de embalaje más sostenibles, vemos un enorme potencial de crecimiento”.

“Paragon cuenta con un legado sólido como proveedor de soluciones sostenibles de confianza”, añadió Alex Wolf, fundador y socio director de Kingswood. “Nos complace apoyar a Jo y al resto del equipo directivo en su integración a la cartera de Kingswood y en esta nueva etapa como empresa independiente”.

Esta operación representa la última transacción corporativa compleja de Kingswood y refuerza la experiencia de la empresa con negocios líderes a nivel global. En los últimos dos años, Kingswood ha adquirido Daramic, fabricante global de separadores para baterías de plomo, de la empresa química japonesa diversificada Asahi Kasei, y Kodak Alaris, empresa tecnológica global especializada en captura de datos, procesamiento y productos y servicios fotográficos, del United Kingdom Pension Protection Fund. Este mes, Kingswood adquirió Safran Passenger Innovations, proveedor global líder de entretenimiento y conectividad a bordo, perteneciente al grupo francés Safran y activo en mercados de alta tecnología en aviación, defensa y espacio. La empresa ha sido renombrada como RAVE Aerospace.

Jefferies prestó servicios como asesor financiero exclusivo de Kingswood en la transacción, mientras que Kirkland & Ellis LLP se encargó del asesoramiento legal.

Acerca de Paragon Print and Packaging

Fundada en 1994, Paragon Print and Packaging diseña y fabrica soluciones de embalaje sostenibles y de primer nivel para una amplia variedad de sectores en el Reino Unido y en Europa. La empresa se especializa en productos como etiquetas autoadhesivas y sin liner, cartón con forro, cajas y bandejas, con materiales ecológicos y que cumplen los estándares ambientales más exigentes. Con un enfoque sólido en la reciclabilidad y la economía circular, Paragon permite a sus clientes alcanzar sus objetivos medioambientales y ofrece soluciones de embalaje eficientes, innovadoras y responsables.

Acerca de Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP se asocia con empresas líderes del mercado medio que pueden aprovechar los beneficios de su capital y la amplitud de sus recursos operativos. Kingswood acepta la complejidad y considera que está bien posicionada para apoyar a las empresas en los puntos de inflexión de su desarrollo con el fin de aumentar su valor. Con sede en Los Ángeles, Kingswood es un equipo bien integrado y emprendedor, con amplia trayectoria de éxitos compartidos en el desarrollo de asociaciones que resultan beneficiosas para todas las partes con las empresas de su cartera y sus gerencias. Para saber más, visite el sitio web de Kingswood en www.kingswood-capital.com.

