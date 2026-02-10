MASARAT Mobility Park與TASARU Supplier Hub達成合作協議，推動汽車製造本土化發展

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯汽車及行動運輸產業的核心集聚地MASARAT Mobility Park與TASARU Supplier Hub簽署開發租賃協議，後者是沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)旗下公司TASARU Mobility Investments的一個策略性專案。此次合作將為沙烏地阿拉伯汽車產業長期本土化發展築牢基礎，強化國家汽車供應鏈建設，同時大幅提升產業園對汽車整車廠(OEM)和供應商的價值主張。

這些協議於2026年第四屆PIF私人部門論壇上公布。根據協議，TASARU Supplier Hub將在MASARAT Mobility Park打造生產製造基地，引進為OEM提供服務的全球一級汽車供應商，服務對象包括沙烏地阿拉伯第一個本土電動汽車品牌Ceer以及Lucid Motors。該專案位於阿卜杜拉國王經濟城(KAEC)特別經濟區(SEZ)的薩勒曼國王汽車產業群集內，是沙烏地阿拉伯王國為實現「沙烏地阿拉伯2030願景」而邁出的策略性一步，旨在加快建構世界一流的汽車及行動運輸生態系統。

透過本次合作，MASARAT Mobility Park將打造整合式、投資就緒的產業發展環境，為先進製造營運提供全方位支撐，簡化供應商入駐流程，實現物流運輸與產業營運的高效聯動，鞏固產業園在推動汽車供應鏈本土化進程中的核心賦能作用。產業園毗鄰薩勒曼國王汽車產業群集內的各大OEM，從而讓其汽車供應鏈本土化賦能的作用進一步強化。

MASARAT Mobility Park執行長Tienie Ferreira評論道：

「這些協議的簽署是MASARAT Mobility Park向專業汽車製造產業平台邁出的策略性一步。與TASARU Supplier Hub的合作將加快關鍵供應商的本土化進程，強化供應鏈的準備度，協助KAEC打造具有競爭力的汽車生態系統。這一發展成果與『沙烏地阿拉伯2030願景』的發展目標高度契合，旨在打造具有韌性和全球競爭力的汽車及行動運輸產業。」

TASARU Supplier Hub執行長Abdulaziz Almutairi補充說道：「TASARU Supplier Hub的核心定位是將沙烏地阿拉伯的產業發展願景轉化為實際行動。透過在成熟的投資就緒型平台上引進全球一級汽車供應商，我們將提升產業本土配套率，加快產品量產落地速度，深化私人部門的產業參與度，直接協助『沙烏地阿拉伯2030願景』目標的達成，打造具備全球競爭力且擁有出口能力的汽車供應鏈體系。」

此一里程碑進一步鞏固了MASARAT Mobility Park做為薩勒曼國王汽車產業群集內核心策略產業平台的地位，協助產業園吸引國際汽車企業入駐，推動製造商、供應商及服務提供者融合發展，形成整合式產業生態。該協議將推動沙烏地阿拉伯汽車製造能力的本土化建設，協助國家經濟多元化發展，創造高價值就業職位，同時強化沙烏地阿拉伯做為地區乃至全球汽車及行動運輸產業核心樞紐的地位。

