Palantir et Airbus renouvellent leur collaboration stratégique

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) annonce avec fierté le renouvellement de sa collaboration avec Airbus dans le cadre d'un accord pluriannuel, confirmant ainsi une relation qui stimule l'innovation dans le secteur aérospatial depuis plus d'une décennie. Grâce à ce contrat renouvelé, Airbus continuera à s'appuyer sur Palantir pour Skywise, sa plateforme de données ouvertes dédiée à l'aviation civile.

La plateforme Skywise optimise la conception des avions et des équipements et permet une plus grande efficacité, sécurité et durabilité dans la production d'avions civils à travers l'empreinte industrielle d'Airbus. Elle améliore également les performances opérationnelles des compagnies aériennes en combinant les données techniques et opérationnelles en vol dans un environnement analytique riche, permettant ainsi aux compagnies aériennes de relever leurs principaux défis.

Le renouvellement de cet engagement intervient à un moment charnière, alors que le secteur aérospatial est confronté à des exigences en matière d'innovation, d'agilité et de compétitivité. Grâce à cette collaboration renouvelée, Palantir continuera à fournir à Airbus et à ses clients un accès à une technologie de pointe et évolutive, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de gouvernance des données.

Conformément aux exigences d'Airbus, ce partenariat permet une migration transparente vers des environnements cloud souverains, offrant à Airbus la flexibilité nécessaire pour répondre à l'évolution des exigences réglementaires et opérationnelles.

Depuis 2015, l'équipe de Palantir française travaille aux côtés d'Airbus pour fournir et faire évoluer la plateforme Skywise, qui prend en charge la planification, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les opérations des compagnies aériennes et la production d'avions. Aujourd'hui, plus de 50 000 utilisateurs font confiance à la plateforme Skywise dans leurs opérations quotidiennes. Josh Harris, vice-président exécutif de Palantir, a déclaré : « La prolongation de plusieurs années témoigne de la vision audacieuse que nous partageons avec Airbus : réinventer le rôle de la technologie dans l'aviation civile. Ensemble, nous continuerons à fournir des capacités sécurisées et basées sur l'IA avec plusieurs LLM qui améliorent les performances opérationnelles, de la fabrication et la chaîne d'approvisionnement à la maintenance et aux opérations de vol. »

À propos de Palantir

Les logiciels indispensables de demain. Disponibles dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur palantir.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces énoncés peuvent concerner, sans s'y limiter, les attentes de Palantir concernant les détails ou la structure de la transaction, les termes de tout contrat et les avantages attendus des plateformes logicielles de Palantir. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement soumis à des risques et incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations disponibles au moment où ils sont faits et reposaient sur les attentes actuelles ainsi que sur les convictions et hypothèses de la direction à ce moment-là concernant des événements futurs. Ces énoncés sont soumis à des risques et incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent au contrôle de Palantir. Ces risques et incertitudes comprennent la capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients, l'incapacité des plateformes de Palantir à satisfaire les clients ou à fonctionner comme souhaité, la fréquence ou la gravité des erreurs logicielles et de mise en œuvre, la fiabilité des plateformes de Palantir et la capacité des clients à modifier ou à résilier le contrat. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont incluses dans les documents que Palantir dépose régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, Palantir ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.