Eclipse sigla una partnership con BNP Paribas per dare impulso alla prossima fase di crescita

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Eclipse, un’azienda leader nel trading di energia, nello sviluppo di risorse energetiche e nello stoccaggio di energia tramite batterie, e BNP Paribas, una delle principali banche dell’Eurozona, oggi hanno annunciato la sigla di una partnership strategica volta ad accelerare la diffusione dei sistemi di accumulo di energia tramite batterie (Bees) e rafforzare la resilienza energetica dell’Europa. La partnership include un investimento azionario strategico in Eclipse da parte di BNP Paribas.

Tramite Flowstream, il suo software proprietario di trading algoritmico, Eclipse ottimizza in tempo reale le risorse di stoccaggio di energia mediante batterie sia proprie che di terzi. In qualità di operatore Bees integrato, Eclipse sviluppa, possiede e gestisce asset energetici su scala industriale.

