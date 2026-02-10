Suntory Global Spirits mejora la cultura de seguridad de la empresa mediante la evaluación CultureSight® de ISN®

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, líder mundial en servicios de gestión de información de contratistas y proveedores, ha anunciado que Tequila Sauza, una división de Suntory Global Spirits (Suntory) y líder en la industria de bebidas, ha implementado la evaluación CultureSight de ISN para recabar las percepciones sobre la cultura de seguridad de los empleados y contratistas de su planta de producción de tequila en Tequila, Jalisco. CultureSight proporcionó a Tequila Sauza información valiosa sobre la comunicación, la cohesión y las expectativas de comportamiento de la plantilla, lo que impulsará mejoras en los procesos internos y la preparación de los contratistas.

«La información obtenida a través de la evaluación CultureSight de ISN está dando forma a nuestro enfoque de la participación, la formación y el rendimiento de los contratistas en toda la planta de Tequila Sauza», afirmó Juan José, director de EHS y Sostenibilidad de Tequila Suaza. «ISN proporcionó un apoyo excepcional durante todo el proceso de evaluación, desde la planificación hasta la ejecución, y superó las expectativas de Tequila Sauza».

Con sede en la ciudad de Nueva York, Suntory opera instalaciones de producción en cuatro países, incluida la planta de Tequila Sauza en México. Suntory implementó inicialmente ISNetworld en Estados Unidos y amplió su uso a México. Además de la evaluación de la cultura de seguridad CultureSight, Tequila Sauza gestiona el cumplimiento de los contratistas a través de las herramientas y servicios de ISNetworld, como RAVS 360™, que ayuda a los contratistas a identificar las deficiencias en sus políticas de EHS y en la cultura de seguridad de la empresa; la formación en línea, que ofrece una introducción al lugar de trabajo a los trabajadores contratados, y las cualificaciones de formación, que ayudan a garantizar que los trabajadores contratados estén debidamente formados y cualificados antes de incorporarse al lugar de trabajo.

«El enfoque proactivo de Tequila Sauza para evaluar e implementar los comentarios de la fuerza laboral es un claro ejemplo de un programa de gestión de contratistas de primera clase», afirmó Brittany Surine, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Empresarial de ISN. «ISN se enorgullece de apoyar la visión de la empresa de contar con una fuerza laboral más segura y comprometida, y de ayudar a alinear las iniciativas de seguridad de Tequila Sauza con los estándares globales de Suntory».

Para obtener más información sobre el software y los servicios líderes en el sector de ISN, visite isn.com.

Acerca de ISN

ISN es líder mundial en la gestión de información sobre contratistas y proveedores, con más de 25 años de experiencia conectando a 900 clientes contratantes en industrias intensivas en capital con 90,000 contratistas y proveedores activos para promover la seguridad, la salud y la sostenibilidad en el lugar de trabajo. Las marcas de ISN incluyen ISNetworld® , una plataforma global en línea para la gestión de contratistas y proveedores; Transparency-One® , una plataforma de abastecimiento responsable creada para aportar transparencia a la gestión de la cadena de suministro; y Empower® , una aplicación para trabajadores diseñada para ayudarles a seguir avanzando.

ISN cuenta con 12 oficinas en todo el mundo que proporcionan un servicio de asistencia y entrenamiento galardonado a sus clientes en más de 85 países. ISN se enorgullece de liderar los esfuerzos mundiales para mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de gestión de contratistas y proveedores, y de servir como foro de primer orden para compartir las mejores prácticas del sector, comparar el rendimiento, proporcionar información sobre los datos entre sus miembros y ayudar a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los miembros de los consejos de administración, a garantizar la evaluación y el seguimiento de los riesgos de los contratistas y proveedores. Para obtener más información, visite isn.com.

Acerca de Suntory Global Spirits

Suntory Global Spirits es líder mundial en bebidas espirituosas premium con la misión de inspirar las relaciones humanas. Suntory Global Spirits, una empresa global con aproximadamente 6,000 empleados en casi 30 países, se rige por sus valores fundamentales de Yatte Minahare, Growing for Good y Giving Back to Society. La estrategia de sostenibilidad Proof Positive de la empresa incluye objetivos ambiciosos e inversiones para impulsar un cambio sostenible y tener un impacto positivo en el planeta, los consumidores y las comunidades. Para obtener más información, visite suntoryglobalspirits.com y drinksmart.com.