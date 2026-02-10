-

CapVest avvia discussioni esclusive con HLD sulla proposta acquisizione di TSG

  • HLD e l'amministrazione tratterranno notevoli quote di minoranza in TSG, collaborando con CapVest a una visione comune per guidare l'azienda nella sua prossima fase di crescita globale
LONDRA e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), società leader nel settore degli investimenti con sede a New York e a Londra, e HLD, il gruppo europeo di investimenti aziendali, hanno avviato discussioni esclusive sulla proposta acquisizione di CapVest di una quota di maggioranza in TSG, un leader europeo nei servizi tecnici per infrastrutture energetiche di importanza critica.

Con sede a Parigi, Francia, TSG è un leader europeo nei servizi tecnici per il settore energetico che vanta una presenza paneuropea in più di 30 Paesi e un organico di oltre 7.000 persone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni, contattare:
Per conto di CapVest:
Ben Valdimarsson
Cell.: +44 (0)7889 805930
bvaldimarsson@reputation-inc.com

Per conto di HLD:
DGM Conseil
Etienne Gautier
07 48 15 22 35
etienneg@dgm-conseil.fr

Charles-Etienne Lebatard
06 14 74 83 08
ce.lebatard@dgm-conseil.fr

