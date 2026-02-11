A Andersen Consulting firma parceria com a Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Lighthouse Consultants, uma consultoria sediada em Londres especializada em contabilidade forense e investigações financeiras.

Fundada pelo diretor executivo Kingsley Bye, a Lighthouse Consultants oferece serviços que incluem investigações de fraude e crimes financeiros, inquéritos sobre suborno e corrupção, análise de litígios e sinistros, análise financeira, avaliações de risco, revisões internas e de conformidade e auditorias de sustentabilidade. A equipe de contadores de gestão certificados da empresa trabalha com escritórios de advocacia, indivíduos de alto patrimônio, empresas e instituições de caridade para resolver disputas complexas, mitigar riscos e aumentar a transparência em processos financeiros e operacionais.

"Ao integrar nossa expertise forense e investigativa com a plataforma global da Andersen, podemos oferecer um conjunto mais abrangente de serviços que atendem às necessidades dos clientes, desde a prevenção de riscos até a resolução de disputas complexas", disse Kingsley. “Essa colaboração nos permite oferecer insights mais profundos, fortalecer a postura de conformidade dos clientes e ajudá-los a adotar uma abordagem proativa em vez de reativa, ao mesmo tempo em que entregamos valor mensurável.”

“As capacidades forenses e a profundidade investigativa da Lighthouse Consultants fortalecem nossa capacidade de lidar com as crescentes complexidades que as organizações enfrentam no ambiente regulatório e de risco atual”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Seus serviços complementam nossa plataforma geral e desenvolvem ainda mais nossas soluções integradas para atender às necessidades em constante evolução dos clientes.”

