A Andersen Consulting firma parceria com a Lighthouse Consultants

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Lighthouse Consultants, uma consultoria sediada em Londres especializada em contabilidade forense e investigações financeiras.

Fundada pelo diretor executivo Kingsley Bye, a Lighthouse Consultants oferece serviços que incluem investigações de fraude e crimes financeiros, inquéritos sobre suborno e corrupção, análise de litígios e sinistros, análise financeira, avaliações de risco, revisões internas e de conformidade e auditorias de sustentabilidade. A equipe de contadores de gestão certificados da empresa trabalha com escritórios de advocacia, indivíduos de alto patrimônio, empresas e instituições de caridade para resolver disputas complexas, mitigar riscos e aumentar a transparência em processos financeiros e operacionais.

"Ao integrar nossa expertise forense e investigativa com a plataforma global da Andersen, podemos oferecer um conjunto mais abrangente de serviços que atendem às necessidades dos clientes, desde a prevenção de riscos até a resolução de disputas complexas", disse Kingsley. “Essa colaboração nos permite oferecer insights mais profundos, fortalecer a postura de conformidade dos clientes e ajudá-los a adotar uma abordagem proativa em vez de reativa, ao mesmo tempo em que entregamos valor mensurável.”

“As capacidades forenses e a profundidade investigativa da Lighthouse Consultants fortalecem nossa capacidade de lidar com as crescentes complexidades que as organizações enfrentam no ambiente regulatório e de risco atual”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Seus serviços complementam nossa plataforma geral e desenvolvem ainda mais nossas soluções integradas para atender às necessidades em constante evolução dos clientes.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, impostos, serviços jurídicos, avaliação, mobilidade global e assessoria de classe mundial em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

