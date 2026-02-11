Umm Al Qura for Development & Construction Company圓滿完成2026年房地產未來論壇參展工作

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Umm Al Qura for Development & Construction Company是麥加Masar Destination專案的持有方、開發方和營運方，該公司以策略性合作夥伴身分完成了本屆房地產未來論壇(RFF)的參展工作。本屆論壇於1月26日至28日在利雅德舉辦，由市政、農村事務和住房大臣Majid bin Abdullah Al-Hogail閣下主辦。

公司攤位吸引了投資人和參會者的濃厚興趣，現場展示了Masar Destination的核心業態、可投資機會和專案最新進展，同時重點介紹了近幾個月取得的重大成果。

論壇期間，Umm Al Qura for Development & Construction宣布透過其授權開發商推出統一的數位化產權平台。該平台以阿拉伯文和英文提供準確、全面的資訊，從而提升開發全流程的透明度和治理水準。

與本次論壇參展同期，Masar Destination專案近期榮獲LEED社群類金級認證，成為專案發展的重要里程碑。該認證體現了Masar堅守最高國際永續發展標準，以及打造兼顧環境、社會和經濟因素的綜合城市環境的承諾。

這一成果鞏固了Masar麥加市中心頂尖城市開發項目的地位，也體現了專案持續契合「沙烏地阿拉伯2030願景」目標，協助建構永續城市典範，提升生活品質，滿足未來發展願景。

透過積極參與房地產未來論壇，Umm Al Qura for Development & Construction再次承諾，將按照最高國際標準開發Masar專案，並深化策略夥伴關係，推動永續城市發展。這些措施在為聖城的訪客和居民提供支援的同時，呼應了沙烏地阿拉伯王國打造規劃完善的永續城市未來的願景。

來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。