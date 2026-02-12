Eclipse firma un acuerdo de colaboración con BNP Paribas para financiar la siguiente fase de crecimiento

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Eclipse, empresa líder en almacenamiento de baterías, desarrollo y comercio de energía, y BNP Paribas, uno de los bancos más grandes de la zona euro, han anunciado hoy una colaboración estratégica para acelerar la implementación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y mejorar la resiliencia energética de Europa. Esta colaboración incluye una inversión estratégica de capital en Eclipse por parte de BNP Paribas.

Con su software propio de comercio algorítmico, Flowstream, Eclipse optimiza en tiempo real los activos de almacenamiento de energía en baterías, tanto propios como de terceros. Como operador integrado de BESS, Eclipse desarrolla, es propietario y opera activos energéticos a escala industrial.

