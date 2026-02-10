マサラット・モビリティパーク、自動車製造の現地化推進に向けタサル・サプライヤーハブとの合意を発表

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サウジアラビアを代表する自動車・モビリティ産業拠点であるマサラット・モビリティパークは、タサル・モビリティ・インベストメンツ（PIF傘下企業）の戦略的イニシアチブであるタサル・サプライヤーハブと開発リース契約を締結しました。この提携は長期的な産業の現地化を推進し、国内自動車サプライチェーンを強化するとともに、OEMメーカーやサプライヤーに対するパークの価値提案を大幅に高めるものです。

第4 回PIF民間セクターフォーラム2026で発表された通り、これらの合意によりタサル・サプライヤーハブは、マサラット・モビリティパーク内に製造施設を開発し、サウジ初の電気自動車ブランドであるシーアやルーシッド・モーターズなど、OEM向けにサービスを提供するグローバルティア1自動車サプライヤーを受け入れることが可能となります。キング・アブドゥラ経済都市（KAEC）内の特別経済区（SEZ）に位置するキング・サルマン自動車クラスター内に設置される本イニシアチブは、サウジ・ビジョン2030に沿った世界水準の自動車・モビリティエコシステム構築を目指す王国の野心を加速させる戦略的措置です。

この協業を通じ、マサラット・モビリティパークは、先進的な製造業務を支援し、サプライヤーの立ち上げを効率化し、効率的な物流と業務連携を可能にする統合型で投資準備の整った産業環境を提供します。これにより、パークは自動車サプライチェーンの現地化を推進する重要な役割を強化します。キング・サルマン自動車クラスター内のOEMメーカーへの近接性を背景に、パークは自動車サプライチェーンの現地化を推進する重要な役割を強化します。

マサラット・モビリティパークのCEO、ティニー・フェレイラは次のようにコメントしました：

「これらの合意は、自動車製造に特化したプラットフォームとしてマサラット・モビリティパークを推進する戦略的措置です。タサル・サプライヤーハブとの提携により、重要サプライヤーの現地化が加速され、サプライチェーンの準備態勢が強化され、KAEC内における競争力ある自動車エコシステムの成長が支援されます。この進展は、強靭で世界的に競争力のある自動車・モビリティセクターを構築するというサウジ・ビジョン2030の目標に沿うものです。」

タサル・サプライヤーハブのCEO、アブドゥルアジズ・アルムタイリは次のように付け加えました。「タサル・サプライヤーハブは、産業の野心を実現へと導くために設計されています。投資準備が整ったプラットフォームにティア1のグローバルサプライヤーを参画させることで、現地調達率の向上、生産開始までの期間短縮、民間セクターの参加深化を推進し、競争力のある輸出可能な自動車サプライチェーン構築というビジョン2030の目標を直接支援します。」

この画期的な合意は、キング・サルマン自動車クラスター内における戦略的産業プラットフォームとしてのマサラット・モビリティパークの役割を強化し、国際的な自動車関連企業を誘致するとともに、メーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーを単一のエコシステムに統合します。本合意は、製造能力の現地化を支援し、経済の多様化を推進し、高付加価値の雇用を創出し、サウジアラビアが自動車・モビリティ産業における地域的・世界的ハブとしての地位を強化するものです。

*出典：AETOSWire

