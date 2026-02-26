MASARAT Mobility Park sluit samenwerkingen met TASARU Supplier Hub om de lokalisatie van de auto-industrie in Saoedi-Arabië te stimuleren

Riyad, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--MASARAT Mobility Park, Saoedi-Arabië’s toonaangevende bestemming voor de auto- en mobiliteitssector, is ontwikkel- en huurovereenkomsten aangegaan met TASARU Supplier Hub, een strategisch initiatief van TASARU Mobility Investments (onderdeel van het Public Investment Fund). Deze samenwerking ondersteunt langdurige industriële lokalisatie, versterkt de nationale toeleveringsketen en verhoogt de aantrekkelijkheid van het Park voor Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en toeleveranciers.

Met de aankondiging tijdens de vierde editie van het PIF Private Sector Forum 2026, stellen deze overeenkomsten TASARU Supplier Hub in staat productiefaciliteiten te ontwikkelen binnen MASARAT Mobility Park om internationale toeleveranciers te huisvesten die OEM’s bedienen, waaronder Ceer, het eerste Saoedische elektrische automerk, en Lucid Motors. Gelegen binnen de King Salman Automotive Cluster in de Special Economic Zone (SEZ) van King Abdullah Economic City (KAEC), ondersteunt dit initiatief de ambities van het Koninkrijk te versnellen om, in lijn met Saudi Vision 2030, een auto- en mobiliteitsecosysteem van wereldklasse te realiseren.

Via deze samenwerking biedt MASARAT Mobility Park een geïntegreerde, investeringsklare industriële omgeving die is ontworpen om geavanceerde productieactiviteiten te ondersteunen, de vestiging van toeleveranciers te versnellen en efficiënte logistiek en operationele connectiviteit mogelijk te maken. Dankzij de nabijheid van OEM’s binnen de King Salman Automotive Cluster versterkt het Park hiermee zijn rol als een belangrijke aanjager van de lokalisatie van de auto-toeleveringsketen.

Tienie Ferreira, CEO van MASARAT Mobility Park, zei: “Deze overeenkomsten vormen een strategische stap in de verdere ontwikkeling van MASARAT Mobility Park als een doelgericht platform voor de auto-productie. De samenwerking met TASARU Supplier Hub versnelt de lokalisatie van essentiële toeleveranciers, versterkt de paraatheid van de toeleveringsketen en ondersteunt de opbouw van een concurrerend auto-ecosysteem binnen KAEC. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de doelstellingen van Saudi Vision 2030 om een veerkrachtige en internationaal concurrerende auto- en mobiliteitssector op te realiseren.”

Abdulaziz Almutairi, CEO van TASARU Supplier Hub, voegde hieraan toe: “TASARU Supplier Hub is opgezet om industriële ambitie te vertalen naar concrete uitvoering. Door wereldwijde toeleveranciers te integreren binnen een investeringsklare omgeving stimuleren we lokale produktie, verkorten we de time-to-production en versterken we de betrokkenheid van de private sector. Daarmee leveren we een directe bijdrage aan de doelstellingen van Vision 2030 voor een concurrerende en exportgerichte auto-toeleveringsketen.”

Deze mijlpaal, versterkt de rol van MASARAT Mobility Park als strategisch industrieel platform binnen de King Salman Automotive Cluster, trekt internationale spelers uit de auto-industrie aan en brengt fabrikanten, toeleveranciers en dienstverleners samen in één geïntegreerd ecosysteem. De overeenkomst ondersteunt de lokalisatie van productiecapaciteiten, stimuleert economische diversificatie, creëert hoogwaardige werkgelegenheid en verstevigt de positie van Saoedi-Arabië als regionaal en mondiaal knooppunt voor de auto- en mobiliteitssector.

Source: AETOSWire