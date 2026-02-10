MASARAT Mobility Park与TASARU Supplier Hub达成合作协议，推动汽车制造本土化发展

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯汽车及移动出行产业的核心集聚地MASARAT Mobility Park与TASARU Supplier Hub签署开发租赁协议，后者是沙特公共投资基金(PIF)旗下公司TASARU Mobility Investments的战略布局项目。此次合作将为沙特汽车产业长期本土化发展筑牢基础，强化国家汽车供应链建设，同时大幅提升产业园对汽车整车厂(OEM)和供应商的价值吸引力。

这些协议于2026年第四届PIF私营部门论坛上正式公布。根据协议，TASARU Supplier Hub将在MASARAT Mobility Park打造生产制造基地，引入为OEM提供服务的全球一级汽车供应商，服务对象包括沙特首个本土电动汽车品牌Ceer以及Lucid Motors。该项目位于阿卜杜拉国王经济城(KAEC)特别经济区(SEZ)的萨勒曼国王汽车产业集群内，是沙特王国为实现“沙特2030愿景”而迈出的战略性一步，旨在加速构建世界一流的汽车及移动出行生态系统。

通过本次合作，MASARAT Mobility Park将打造一体化、可直接落地投资的产业发展环境，为高端制造运营提供全方位支撑，简化供应商入驻流程，实现物流运输与产业运营的高效联动，巩固产业园在推动汽车供应链本土化进程中的核心赋能作用。产业园毗邻萨勒曼国王汽车产业集群内的各大OEM，这一区位优势也让其汽车供应链本土化赋能的作用进一步强化。

MASARAT Mobility Park首席执行官Tienie Ferreira评论道：

“这些协议的签署是MASARAT Mobility Park向专业汽车制造产业平台迈出的战略性一步。与TASARU Supplier Hub的合作将加速关键供应商的本土化进程，增强供应链的准备度，助力KAEC打造具有竞争力的汽车生态系统。这一发展成果与‘沙特2030愿景’的发展目标高度契合，旨在打造具有韧性和全球竞争力的汽车及移动出行产业。”

TASARU Supplier Hub首席执行官Abdulaziz Almutairi补充道：“TASARU Supplier Hub的核心定位是将沙特的产业发展愿景转化为实际落地成果。通过在成熟的投资落地平台上引入全球一级汽车供应商，我们将提升产业本土配套率，加快产品量产落地速度，深化私营部门的产业参与度，直接助力‘沙特2030愿景’目标的实现，打造具备全球竞争力且拥有出口能力的汽车供应链体系。”

此次合作成为行业重要里程碑，进一步巩固了MASARAT Mobility Park作为萨勒曼国王汽车产业集群内核心战略产业平台的地位，助力产业园吸引国际汽车企业入驻，推动制造商、供应商及服务提供商融合发展，形成一体化产业生态。该协议将推动沙特汽车制造能力的本土化建设，助力国家经济多元化发展，创造高价值就业岗位，同时强化沙特阿拉伯作为地区乃至全球汽车及移动出行产业核心枢纽的地位。

