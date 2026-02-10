CapVest entre en négociations exclusives avec HLD en vue du projet d’acquisition de TSG

LONDON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (« CapVest »), société d'investissement de premier plan basée à Londres et à New York, et HLD, groupe d'investissement entrepreneurial européen, sont entrés en négociations exclusives concernant le projet d'acquisition par CapVest d'une participation majoritaire dans TSG, un leader européen des services techniques pour les infrastructures énergétiques critiques.

Basée à Paris, en France, TSG est un leader européen des services techniques pour l'industrie énergétique, présent dans plus de 30 pays et employant plus de 7 000 collaborateurs. Spécialisée à l'origine dans les infrastructures et les systèmes énergétiques pour les stations-service et les flottes privées, TSG a connu une profonde transformation depuis son acquisition par HLD en 2020. Le groupe est devenu un acteur majeur de la transition énergétique, offrant une gamme diversifiée de services techniques multi-énergies dans les domaines de l'électricité (Haute Tension HT et Basse Tension BT), de la recharge, de l'énergie solaire, des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), des biocarburants, du gaz et du biogaz. Sous l’impulsion de HLD et du management, le chiffre d'affaires annuel a atteint plus de 1,4 milliard d'euros, dont environ la moitié provient de la division « énergies nouvelles ».

TSG est aujourd’hui spécialisé dans la conception, l'ingénierie, la construction, les essais, la fourniture d'équipements, la maintenance et la gestion de projets. Grâce à ses solutions multi-énergie, à son expertise technique de haut niveau et à son maillage géographique s'étendant sur 30 pays, TSG a établi une relation de confiance de long terme avec de nombreux opérateurs d'infrastructures énergétiques de premier plan, dont beaucoup depuis plusieurs décennies. Le groupe a connu une forte croissance ces dernières années, portée par des tendances de fond à moyen et long terme, notamment le besoin croissant d'investissements dans les infrastructures énergétiques critiques et la transition vers des solutions multi-énergie plus durables.

CapVest est un acteur de premier plan du Private Equity, reconnu pour ses investissements dans des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels et pour l'expertise sectorielle pointue qu'il apporte aux sociétés de son portefeuille. C’est le partenaire idéal pour accompagner TSG dans sa prochaine phase de développement, notamment en accélérant sa croissance organique et en soutenant de nouvelles acquisitions complémentaires. Une fois l’opération proposée finalisée, HLD et le management conserveront des participations minoritaires significatives dans TSG, soulignant ainsi leur confiance dans le projet de développement de l'entreprise et leur engagement à soutenir la croissance continue de TSG.

Fred Raikes, Associé chez CapVest, déclare : « Nous sommes convaincus que TSG est bien positionné pour accélérer sa croissance à l’international dans les prochaines années, en tirant parti de ses équipes exceptionnelles et hautement qualifiées, de sa réputation d'excellence en matière de qualité de service et des besoins croissants des opérateurs d'infrastructures en matière de maintenance, de modernisation et de fourniture d'infrastructures et de solutions énergétiques plus durables. Nous avons hâte de travailler avec Jean-Marc Bianchi et son équipe pour offrir à TSG des perspectives de croissance très prometteuses en nous appuyant sur leur réussite. »

Cédric Chateau, Associé et Président du comité d’investissement chez HLD, déclare : « TSG a connu une profonde transformation et une incroyable accélération au cours de ces cinq dernières années d’actionnariat d’HLD aux côtés de Jean-Marc Bianchi et de ses équipes. La société est devenue un acteur clé de la transition énergétique en Europe. Les prochaines années sont toutes aussi excitantes pour TSG et nous sommes heureux de prolonger l’aventure aux côtés du management et de CapVest. »

Jean-Marc Bianchi, PDG de TSG, déclare : « CapVest est réputé pour sa capacité à travailler étroitement avec les équipes de management pour transformer et faire grandir les sociétés de son portefeuille. C'est le partenaire idéal pour nous aider à réaliser nos ambitieux projets de développement de l'entreprise. Sa philosophie – qui consiste à investir massivement dans les ressources humaines, l'innovation et les moyens, et à se concentrer sur la croissance organique et les acquisitions – reflète parfaitement nos principes et nos projets. Nous sommes impatients de travailler avec eux à l'avenir. Dans le même esprit, HLD a été un excellent partenaire et nous lui sommes très reconnaissants pour sa contribution à tous nos succès jusqu'à présent. Nous sommes ravis qu'il continue à faire partie de notre aventure. »

La transaction reste soumise à la procédure légale d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, aux autorisations réglementaires dans les principales juridictions où TSG exerce ses activités, ainsi qu'aux autres conditions habituelles de clôture.

Les conditions de la transaction proposée ne sont pas publiques.

Conseils financiers de CapVest : Perella Weinberg Partners et Rothschild & Co.

Conseils financiers de HLD : Amala Partners et Citi