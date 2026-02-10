MASARAT Mobility Park ha annunciato accordi con TASARU Supplier Hub per promuovere la localizzazione della produzione automobilistica

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--MASARAT Mobility Park, la meta privilegiata dell'Arabia Saudita nel settore automobilistico e dei trasporti, ha stipulato accordi di locazione per lo sviluppo con TASARU Supplier Hub, un'iniziativa strategica di TASARU Mobility Investments (una società PIF). Questa partnership sostiene la localizzazione industriale a lungo termine, rafforza la catena di fornitura automobilistica nazionale e migliora in modo significativo la proposta di valore del Parco per i produttori di apparecchiature originali (OEM) e i fornitori.

Come annunciato in occasione della 4a edizione del PIF Private Sector Forum 2026, tali accordi consentono a TASARU Supplier Hub di sviluppare impianti di produzione presso il MASARAT Mobility Park, al fine di ospitare fornitori automobilistici globali di primo livello al servizio di OEM, quali Ceer, il primo marchio saudita di veicoli elettrici, e Lucid Motors. Situata all'interno del King Salman Automotive Cluster nella Zona Economica Speciale (SEZ) della King Abdullah Economic City (KAEC), questa iniziativa rappresenta un passo strategico verso l'accelerazione dell'ambizione dell'Arabia Saudita di costruire un ecosistema automobilistico e dei trasporti di livello mondiale, in linea con la Saudi Vision 2030.

Grazie a questa collaborazione, MASARAT Mobility Park fornirà un ambiente industriale integrato e predisposto per gli investimenti, progettato per supportare operazioni di produzione avanzate, semplificare l'organizzazione dei fornitori e consentire efficienza logistica e connettività operativa, rafforzando il ruolo del Parco come fattore chiave per la localizzazione della catena di fornitura automobilistica. Grazie alla vicinanza agli OEM all'interno del King Salman Automotive Cluster, il Parco rafforza il suo ruolo di fattore chiave nella localizzazione della catena di fornitura automobilistica.

Tienie Ferreira, amministratore delegato di MASARAT Mobility Park, ha commentato: "Questi accordi rappresentano un passo strategico per promuovere MASARAT Mobility Park come piattaforma appositamente progettata per la produzione automobilistica. La partnership con TASARU Supplier Hub accelera la localizzazione dei fornitori critici, rafforza la disponibilità della catena di approvvigionamento e sostiene la crescita di un ecosistema automobilistico competitivo all'interno del KAEC. Questo sviluppo è in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030 di costruire un settore automobilistico e dei trasporti resiliente e competitivo a livello globale".

Abdulaziz Almutairi, CEO di TASARU Supplier Hub, ha aggiunto: "TASARU Supplier Hub è stato progettato per trasformare le ambizioni industriali in realtà. Integrando fornitori globali di primo livello in una piattaforma predisposta per gli investimenti, promuoviamo i contenuti locali, acceleriamo i tempi di produzione e rafforziamo la partecipazione del settore privato, sostenendo direttamente gli obiettivi della Vision 2030 volti a creare una catena di fornitura automobilistica competitiva e orientata all'esportazione".

Questo traguardo rafforza il ruolo del MASARAT Mobility Park come piattaforma industriale strategica all'interno del King Salman Automotive Cluster, attirando operatori automobilistici internazionali e integrando produttori, fornitori e prestatori di servizi in un unico ecosistema. L'accordo sostiene la localizzazione delle capacità produttive, promuove la diversificazione economica, crea posti di lavoro di alto valore e rafforza la posizione dell'Arabia Saudita come hub regionale e globale nel settore automobilistico e dei trasporti.

*Fonte: AETOSWire